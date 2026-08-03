Detenidos cinco integrantes de un grupo dedicado al cultivo de marihuana en Chiloeches (Guadalajara). - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas como presuntas integrantes de un grupo criminal dedicado a la producción de marihuana. La operación ha permitido desmantelar una plantación de cultivo interior ubicada en el interior de un chalet de la urbanización 'El Clavín' de Chiloeches (Guadalajara).

Según informa la Guardia Civil, esta operación comenzó el pasado mes de mayo gracias a la colaboración ciudadana. Una comunicación anónima alertó a los agentes sobre el fuerte olor a marihuana que desprendía el inmueble, así como el constante ruido generado por las máquinas de ventilación y extracción de aire, indicios claros de la existencia de un laboratorio clandestino.

Tras casi tres meses de intensas vigilancias y pesquisas policiales, el pasado 20 de julio, la Policía Nacional detuvo a tres de los implicados en las inmediaciones del inmueble y, tan solo una semana después, el dispositivo policial culminó con el arresto de otras dos personas, identificadas como los presuntos cabecillas del entramado delictivo.

Estos dos últimos detenidos presentan numerosos antecedentes penales, tanto por delitos contra la salud pública de similares características como por otros hechos delictivos.

Durante el registro del chalet, los agentes comprobaron que la vivienda estaba totalmente acondicionada para el cultivo de la sustancia estupefaciente.

En la bodega se descubrió una infraestructura con 390 plantas de marihuana dotada de un complejo sistema de iluminación y ventilación y en el resto de estancias se localizó droga ya procesada y lista para su distribución.

En total, la marihuana ya recolectada y procesada arrojó un peso de casi un kilogramo. Asimismo, los técnicos de la compañía eléctrica confirmaron la existencia de un enganche ilegal a la red pública.