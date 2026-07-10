Detenidos cuatro presuntos yihadistas que realizaban publicaciones reiteradas de apoyo a la organización DAESH

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TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las ciudades de Toledo, Madrid, Barcelona y Ceuta a cuatro personas altamente radicalizadas en los postulados violentos de DAESH.

Los detenidos, de perfil joven, habrían asumido plenamente el dogma de la organización terrorista y realizaban publicaciones reiteradas en el tiempo mostrando su adhesión a la yihad violenta global.

A los detenidos se les atribuye su presunta participación en los delitos de adoctrinamiento, autocapacitación y enaltecimiento terrorista, ha informado la Policía en nota de prensa.

La investigación, desarrollada por la Comisaría General de Información, ha constatado que los detenidos tenían indicadores de radicalización de elevada intensidad y utilizaban sus perfiles en redes sociales para acceder a plataformas online de contenidos propagandísticos y de capacitación de la organización terrorista DAESH, difundiendo los mismos de forma continuada y mostrando su plena adhesión a la yihad violenta global, presentando una plena capacidad adoctrinadora y de enaltecimiento.

Según los investigadores, la mujer detenida había manifestado su firme intención de desplazarse a zona de conflicto, llegando a adquirir recientemente un billete de avión a Turquía, país desde el que se inician estas travesías con el objetivo de llegar a zonas de conflicto en Oriente Medio, motivo por el cual los investigadores precipitaron su detención.

El pasado lunes, día en el que se realizaron las detenciones, los agentes procedieron al registro de tres domicilios, interviniendo material informático y de telefonía, así como diversa documentación cuyo contenido está siendo analizado.

El operativo policial ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Valencia, Alicante, Toledo, Barcelona y Ceuta, y ha sido dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número SEIS y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial, decretando el titular el ingreso en prisión para la detenida en Toledo.