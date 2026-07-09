Detenidos dos de los cabecillas de la banda que atracó el establecimiento Mediamarkt de Toledo

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos de los cabecillas de la banda que perpetró el atraco en el establecimiento Mediamarkt el pasado mes de octubre.

Según la reconstrucción de los hechos que ha logrado desvelar la investigación policial, los dos arrestados, junto con un tercero que ya está identificado y en búsqueda, formaron parte del núcleo que planificó el golpe días antes para asegurarse de que posteriormente podrían ejecutarlo de manera rápida y efectiva.

A las 11.00 horas del jueves 16 de octubre de 2025, cinco individuos con el rostro cubierto entraron en el establecimiento Mediamarkt situado en el Centro Comercial Abadía de la ciudad de Toledo, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Con absoluta determinación, uno de ellos se dirigió al vigilante de seguridad amenazándole con un destornillador. De manera casi inmediata y sin darle tiempo a reaccionar, otro de ellos le disparó con una pistola de pelotas de goma y acto seguido le golpeó con ella en la cabeza.

Aunque el vigilante ya se encontraba en el suelo, para asegurarse de que no les iba a impedir cometer el golpe, otro de ellos le roció la cara con un spray irritante, dejándolo herido y aturdido. A la vez que ocurrían estas agresiones, los otros dos individuos que formaban parte del grupo se dirigieron a los estantes en los que estaban dispuestos los teléfonos móviles.

En pocos segundos, los cinco individuos hicieron acopio de 47 teléfonos móviles valorados en 43.591 euros y huyeron del lugar en dos vehículos que habían estacionado en la puerta del establecimiento y que posteriormente abandonaron en la localidad de Yuncler.

Las primeras averiguaciones en torno a estos vehículos permitieron confirmar que fueron sustraídos horas antes en distintas poblaciones de la comarca de La Sagra y que estaban relacionados con un tercer vehículo que permaneció en Yuncler durante el golpe y fue usado para huir después de abandonar los coches.

El propietario de este vehículo denunció su sustracción en la Comisaría de Usera (Madrid) después de saber que estaba siendo investigado porque podría haber estado implicado en el robo.

Tras el análisis de la información recabada a través de testigos y cámaras de seguridad del establecimiento, junto con las gestiones realizadas para la reconstrucción del itinerario que siguieron los presuntos autores, se pudo determinar que el propietario de este tercer vehículo formó parte del núcleo que días antes se encargó de idear y planificar minuciosamente el robo y que también participó en él.

De los cinco miembros de la banda, cuatro ya han sido identificados y dos de ellos detenidos el pasado 30 de junio. Mientras, la investigación continúa abierta para determinar la identidad del quinto participante, lograr la detención de los dos que se encuentran en búsqueda y determinar el destino de los efectos sustraídos.