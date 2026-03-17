Detenidos un padre y un hijo en Guadalajara por estafar 10.000 euros a un hombre con el timo del 'tocomocho'

La Policía Nacional detiene en Guadalajara los autores de un delito de estafa mediante el método del 'tocomocho'. - GUADALAJARA

GUADALAJARA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Guadalajara a dos varones, padre e hijo, como presuntos autores de un delito de estafa que cometieron mediante el método del 'tocomocho'.

Los hechos se produjeron cuando la víctima, un varón de avanzada edad, paseaba por una céntrica calle de Guadalajara, momento en el que fue abordado por un varón con acento gallego que le mostró varios cupones supuestamente premiados y le pidió ayuda para cobrarlos, según ha informado la Policía en nota de prensa. Mientras conversaban, se acercó un segundo varón que, aparentando ser un ciudadano ajeno a la situación, le propuso comprar dichos cupones a un precio inferior al supuesto premio.

Siguiendo el engaño, la víctima llegó a entregar en un primer momento 10.000 euros a los dos individuos. Sin embargo, los estafadores consideraron que la cantidad no era suficiente, por lo que acordaron con la víctima verse de nuevo otro día para hacer la entrega del dinero restante. Fue en ese momento cuando sospechó que podría estar siendo víctima de una estafa, por lo que acudió a dependencias de la Policía Nacional para denunciar los hechos.

A raíz de esta denuncia, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia el día en que la víctima había quedado con los presuntos estafadores para realizar la entrega del dinero restante.

El dispositivo policial culminó con la detención de los dos varones como presuntos responsables de los hechos, así como con la incautación de cuatro teléfonos móviles y gran cantidad de material presuntamente preparado para la comisión de nuevas estafas.