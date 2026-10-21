Detienen a dos implicadas en el robo del parque comercial El Golf de Talavera y una tercera está identificada

Fachada del parque comercial El Golf de Talavera de la Reina. - PARQUE COMERCIAL EL GOLF

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres en relación con el robo con violencia ocurrido este pasado martes en un establecimiento del parque comercial El Golf de Talavera de la Reina.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, que han añadido que hay otra mujer implicada en el suceso que no ha sido detenida pero sí está identificada. Todas las implicadas tienen entre 20 y 25 años de edad.

Según informaba el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos tenían lugar este martes a las 17.36 horas, cuando se produjo un robo con violencia en un establecimiento del parque comercial El Golf, en el que resultaron heridas dos mujeres de 35 y 29 años.

Ambas heridas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Nuestra Señora del Prado de la ciudad talaverana.