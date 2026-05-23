Detienen a dos personas en Ocaña tras ser sorprendidos transportando 4,2 kilos de hachís en un vehículo

Hachís encontrado por la Guardia Civil tras detener a dos personas en Ocaña. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Toledo han detenido a dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras intervenir 4,2 kilogramos de hachís ocultos en cápsulas tipo bellota en el interior del vehículo en el que viajaban.

La actuación tenía lugar durante la realización de un dispositivo para la prevención de delitos contra el patrimonio y delincuencia organizada desarrollado en la autovía A-4, a la altura del término municipal de Ocaña, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Durante el dispositivo, los agentes detectaron un vehículo ocupado por dos personas cuyo comportamiento resultó sospechoso, motivo por el que procedieron a la identificación de los ocupantes e inspección del vehículo. Como resultado, en el interior del mismo se localizaba una bolsa que contenía 400 capsulas de hachís tipo bellota.

Por estos hechos, los dos ocupantes han sido detenidos y puestos a disposición del Tribunal de Instancia número 2 de Ocaña, que ha decretado su ingreso en prisión.