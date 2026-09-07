Detienen a un grupo de personas dedicadas al hurto continuado de aceituna en Toledo y Ciudad Real

La Guardia Civil detiene a un grupo de personas dedicados al hurto de aceituna - GUARDIA CIVIL

TOLEDO/CIUDAD REAL, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de la denominada operación 'Oleicia', ha logrado el esclarecimiento de un delito continuado de hurto de aceituna y un delito de receptación, cometidos en distintos municipios de las provincias de Ciudad Real y Toledo. Así, se ha detenido a cinco personas y tres más han sido investigadas, esclareciendo un total de 13 delitos.

En el pasado mes de enero, mediante las denuncias interpuestas por los perjudicados, se tuvo conocimiento de un notable incremento de hurtos de aceituna en la provincia de Ciudad Real, principalmente en el término municipal de la localidad de Herencia y otras limítrofes, extendiéndose también a varios municipios de la provincia de Toledo, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

De forma que estos hechos causaron una enorme alarma social en el sector agrícola, donde los autores perfectamente organizados, aprovechaban para sustraer la aceituna, en ocasiones ya cosechada y dispuesta para su entrega, para posteriormente dividirla y entregarla en pequeñas cantidades en varias almazaras de la provincia de Ciudad Real y Toledo.

Los agentes actuantes pertenecientes al grupo de investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan comenzaron a practicar numerosas gestiones, con el objetivo de esclarecer los hechos delictivos, realizando varias inspecciones oculares en el lugar de los hechos, entrevistas con los testigos y visionado de cámaras de vigilancia, logrando obtener el modus operandi utilizado por los autores.

Los presuntos autores utilizaban vehículos 4x4 de gran cilindrada modificados en su interior para poder cargar gran cantidad de fruto a granel para posteriormente abandonar el lugar a gran velocidad, todo ello con el claro fin de reducir al mínimo el tiempo utilizado para consumar el hecho delictivo y, además, utilizaban escrituras de fincas de olivar para intentar justificar la procedencia ilícita de los frutos sustraídos.

Con la investigación se consiguió la plena identificación de los autores de los hechos y se les logró aprehender unos 2.500 kilos de fruto de procedencia ilícita, de los más de 15.000 kilos sustraídos.

La cosecha sustraída era transportada hasta una almazara de la provincia de Ciudad Real, donde eran recogidas y compradas por su propietario, a sabiendas de su ilícita procedencia, lucrándose así ambas partes.

Después de cometer los hechos delictivos, los presuntos autores, tras la presión policial ejercida, se dividieron y abandonaron la provincia de Ciudad Real, lugar donde residían, marchándose a otras provincias de la geografía española con clara intención de dificultar su localización y eludir la acción de la justicia.

Pasado unos meses y mediante una laboriosa investigación se consiguió ubicar a este grupo de personas en otra localidad de residencia distinta, nuevamente en la provincia de Ciudad Real, donde se pudo observar que ya no tenían los vehículos utilizados para perpetrar los hechos investigados, de manera que habían adquirido nuevos vehículos para su uso, para intentar dificultar la investigación sobre ellos.

Las investigaciones e indagaciones ejercidas, han finalizado con la detención de cinco personas y la investigación de otras tres, como presuntos autores de un delito continuado de hurto de aceituna, así como un delito de receptación, esclareciendo un total de trece hechos delictivos.

Gracias a la operación se ha revertido la gran alarma social que se había producido en el sector agrícola de las dos provincias, debido a la frecuencia de la comisión de los hechos y las enormes pérdidas producidas por la sustracción de las aceitunas y los daños provocados en los árboles.

Se han instruido diligencias policiales, las cuales han sido remitidas al Decanato del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan.