Detienen a un hombre en Talavera como presunto autor de un incendio en la ribera del Tajo

TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina a un varón como presunto autor de un delito de incendio, después de que provocase un fuego que afectó a una amplia zona de pasto y matorral en la ribera del Río Tajo próxima al recinto ferial.

El pasado 14 de septiembre diversos feriantes y vigilantes de seguridad dieron la voz de alarma porque se estaba produciendo un incendio que afectó a una zona de pasto y matorral de unos 25 metros de longitud y 8 de anchura, alcanzando varios árboles de alrededor, según ha informado la Policía en nota de prensa.

El incendio fue sofocado gracias a la rápida intervención de los efectivos de bomberos, evitando así que las llamas se propagaran por una zona de mayor vegetación y pudieran poner en riesgo los vehículos y caravanas instalados en el recinto ferial con motivo de las fiestas de San Mateo de la localidad.

Tras la intervención de los Bomberos, los efectivos de la Policía Nacional que se dirigieron al lugar pudieron comprobar que había sido retirada una valla metálica --de las que cierran el paso de los vehículos a dicho recinto-- y se encontraba puesta a modo de "escalera" para facilitar el acceso a la zona de de la ribera del río, justo donde se había producido el incendio.

Posteriormente, los vigilantes de seguridad alertaron a la Policía de la presencia de un individuo que se encontraba quemando varias tablas de madera apiladas, justo en el lugar donde poco antes se había producido el incendio.

Tras sofocar el conato del nuevo incendio con los medios de los que disponía la patrulla policial que acudió al lugar, procedieron a la detención de esta persona, que ha sido puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de incendio.

La actuación conjunta de Policía Nacional, bomberos y seguridad privada permitió controlar la situación con rapidez, evitando que el fuego se extendiera por la ribera del río y causara daños de mayor gravedad.