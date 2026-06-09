Dezcallar defiende que Europa "actúe unida" ante desafíos internacionales: "Que lo que somos no sea pisoteado por otros"

El diplomático y embajador español, Rafael Dezcallar, y el analista politico Eduardo Madina, en Diálogos para el Desarrollo, en Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diplomático y embajador español, Rafael Dezcallar, ha defendido este martes como "fundamental" que Europa, ante los distintos desafíos internacionales, "actúe unida y que actúe no por capricho, sino para defender lo que somos, para que lo que somos no sea pisoteado por otros".

En declaraciones a los medios, antes de participar en Toledo, junto al analista político Eduardo Madina, en una nueva edición de Diálogos para el Desarrollo, bajo el título 'Entre historia y futuro: estrategias para un mundo cambiante', ha destacado, por ejemplo, que no se trata de "plantar cara a Trump" sino de "defender valores que hasta ahora han definido lo que es Europa y lo que es Occidente".

Se ha referido así a los Derechos Humanos, el no uso de la fuerza o la ayuda a los países en desarrollo, "cosas que son fundamentales". "Si todo eso que pensábamos que nos definía a nosotros se pisotea, no se respeta, entonces ¿en qué nos hemos convertido?", se ha preguntado.

La forma en la que está cambiando el mundo "delante de nuestros ojos", o "cómo está desapareciendo el orden internacional que ha existido durante muchos años y que ha hecho posible la prosperidad y la estabilidad y la solidaridad de Europa y del mundo entero, en general", son los temas que ha abordado en su intervención.

El diplomático ha comentado que ese orden "está desapareciendo por una serie de factores" como la aparición de China, la reacción del presidente de EEUU, Donald Trump, la invasión de Ucrania y "la propia debilidad de Europa para hacer frente a los desafíos que tiene por delante".

En el mismo sentido, Eduardo Madina se ha referido al impacto que los distintos desafíos que existen en el mundo tienen en nuestro país y en las empresas, la economía y el empleo en España, consciente de que "siempre hay sobresaltos geopolíticos que hay que vigilar".

El también exsecretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, ha manifestado que la economía española, si se analiza "desde arriba, casi todos los números son positivos", pero si "lo analizas desde abajo, hay algunos elementos que hay que vigilar con un poco", como el PIB per cápita, qué sectores compiten bien y qué sectores compiten peor.

"Yo creo que ahí abajo hay un debate de mayor entidad, son los desafíos del ciclo siguiente, yo diría del conjunto de la década y los próximos años", ha finalizado.