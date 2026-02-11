El Día de Las Gachas acoge una comida benéfica el 7 de marzo en Albacete para un centro de rehabilitación oncológica

Presentación del II Día Internacional de Las Gachas Manchegas. - JCCM

ALBACETE 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado provincial la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz, ha presentado este miércoles en la Casa Perona el II Día Internacional de Las Gachas Manchegas.

Un evento que, en su edición de este año, dispondrá el 7 de marzo de varios conciertos de música y una comida de gachas benéfica en Imaginalia con la intención de recaudar fondos para la apertura de un centro de rehabilitación oncológica de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de mama y ginecológico (AMAC).

El evento se engloba dentro del festival Gacha's Comedy que tiene lugar del 26 de febrero al 28 de marzo, y traerá al cómico y músico Pablo Carbonell, al grupo de Chinchilla Frutos Secos Rumba y estará presentado por Agustín Durán.

El director del Gacha's Comedy, Jesús Arenas, ha asegurado que esperan un éxito mayor que el año pasado, en el que consiguieron vender 700 tickets de comida y reunir a unas 3.000 personas en el centro comercial Imaginalia. La comida comenzará a las 13.00 horas y los conciertos a las 16.00 horas.

La presidente de AMAC, Llanos Sánchez, ha mostrado su alegría por esta iniciativa para conseguir fondos para el nuevo centro de rehabilitación, "el primero de titularidad privada de la asociación". Sánchez ha invitado a todo el mundo a darle difusión para que el público se anime "a pasar ese día alrededor de la sartén y aportar una granito de arena para hacer este sueño realidad".

Desde la gerencia del centro comercial Imaginalia, han querido transmitir "el orgullo de acoger un evento que mezcla tradición, gastronomía y humor", resaltando las gachas como "parte de nuestra identidad manchega y de nuestras raíces".

Los tickets para la comida podrán comprarse en la gerencia de Imaginalia, la sede de AMAC situada en la calle Puerta de Chinchilla nº3 o a través de la plataforma online www.entradium.com por el precio de siete euros que irá íntegramente destinado a la asociación.