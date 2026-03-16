Diego Ortega Guijarro, Mejor Sumiller de Castilla-La Mancha. - SUMILLERES DE CASTILLA-LA MANCHA

CIUDAD REAL, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El XI Concurso Mejor Sumiller de Castilla-La Mancha, celebrado este lunes en Bodegas Familia Bellido, en Manzanares, con un jurado de reconocido prestigio, ha proclamado Mejor Sumiller de Castilla-La Mancha a Diego Ortega Guijarro.

Diego Ortega representará a Castilla-La Mancha en el Campeonato Nacional de Sumilleres organizado por la Unión Española de Sumilleres (UES). Junto a él acudirán también los dos finalistas del concurso, José María Ruiz Olivares y Raúl Valencia Mascuñano, además de Juan Enrique Gil, ha informado la Asociación de Sumilleres en nota de prensa.

Tanto Diego Ortega como Juan Enrique Gil ya tenían asegurada su participación en el campeonato nacional tras haber quedado el pasado año entre los diez mejores en el concurso nacional.

El concurso, organizado por la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha y Amigos del Vino, ha reunido a profesionales del sector que han puesto a prueba sus conocimientos teóricos y sus habilidades prácticas en distintas pruebas relacionadas con el servicio y la cultura del vino.

La jornada ha comenzado con la fase semifinal, en la que los participantes realizaron un cuestionario teórico sobre sumillería y una prueba de identificación de bebidas mediante cata. Tras la corrección de estas pruebas, el jurado ha anunciado a los tres finalistas que disputarían la gran final.

Los finalistas han sido Diego Ortega Guijarro, José María Ruiz Olivares y Raúl Valencia Mascuñano, quienes se han enfrentado a las pruebas decisivas del concurso demostrando sus destrezas y habilidades propias del trabajo en sala.

En esta fase final, los aspirantes tuvieron que afrontar ejercicios que reproducen situaciones habituales del trabajo de un sumiller, como la decantación, cata y servicio de un vino ante el jurado, la propuesta de maridaje con un menú elaborado por el chef Rubén Sánchez, la corrección de una carta de vinos con errores, el servicio de un espumoso y la identificación de un producto en copa negra.

El concurso ha contado con un jurado formado por Custodio López Zamarra, decano y maestro de todos los sumilleres de España; Manuela Romeralo y Francisco Berenguer, tres referentes de la sumillería a nivel nacional.

El concurso también ha contado con la presencia de diversas autoridades y representantes del sector, entre ellos Rafael Bellido, presidente de la Unión Española de Sumilleres; el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero; el alcalde de Manzanares, Julián Nieva; la CEO de Bodegas Familia Bellido, Sonia Bellido, y el presidente de la bodega, Félix Bellido.

Todos los participantes en el concurso han sido obsequiados con un magnum de Guadianeja Cencibel, de Bodegas Familia Bellido, a la que la organización ha querido agradecer nuevamente su colaboración por acoger el evento y "tenernos como en casa".