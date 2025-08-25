Los diez accidentes del fin de semana en Castilla-La Mancha dejan 12 heridos leves

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 personas han resultado heridas --todas ellas de carácter leve-- en los 10 accidentes ocurridos en las carreteras de Castilla-La Mancha durante el pasado fin de semana, según el balance de la DGT enviado por la Delegación del Gobierno en la región desde las 15.00 horas del viernes a la medianoche de este domingo.

En la provincia de Albacete no se han contabilizado datos; mientras que en la de Ciudad Real ha habido dos accidentes, con tres heridos leves; y en la de Cuenca ha habido cuatro siniestros, con cuatro heridos leves.

En las carreteras de Guadalajara se han registrado dos siniestros con dos heridos leves, mientras que en la provincia de Toledo se han registrado dos accidentes, con tres heridos leves.

ALCOHOLEMIA

Respecto a las pruebas de alcoholemia, se han realizado un total de 3.317 en la región, 42 de ellas positivas, siete de las cuales han sido en jóvenes de menos de 25 años.

En la provincia de Albacete se han realizado 463 pruebas, de las que tres resultaron positivas, ninguna de ellas en menores de 25 años; mientras que en Ciudad Real se han llevado a cabo 694 pruebas, siendo 8 de ellas positivas, ninguna en menores de 25 años.

En Cuenca fueron 505 las pruebas realizadas, 8 de las cuales positivas, tres de ellas en menores de 25 años; en Guadalajara se hicieron 709, de las que 11 resultaron positivas, dos de ellas en menores de 25 años; y en la provincia de Toledo se hicieron 946 pruebas, de las que 12 arrojaron resultado positivo, dos de ellas en menores de 25 años.