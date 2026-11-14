Diez personas han fallecido en accidentes acuáticos atendidos por el 112 en Castilla-La Mancha durante el verano

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TOLEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez personas han fallecido este verano en Castilla-La Mancha en accidentes acuáticos que han tenido lugar en piscinas o zonas naturales de baño y en cuya resolución ha intervenido el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Aunque estos diez fallecimientos son los casos de mayor gravedad, en total han sido 16 los accidentes en los que el Servicio 112 ha tenido que coordinar la intervención de distintos cuerpos de emergencia, como bomberos y personal sanitario, además de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Cruz Roja, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Cabe señalar que, de los 16 incidentes ocurridos entre los meses de junio y octubre, Guadalajara y Toledo fueron las provincias donde se registraron un mayor número de ellos, seis en cada una de ellas; otros dos ocurrieron en Cuenca, siendo Albacete y Ciudad Real las provincias con menos siniestros, con uno en cada una de ellas.

Por accidentes mortales, la mayor parte de ellos, un total de cinco, tuvieron lugar en la provincia guadalajareña; en las de Toledo y Cuenca se produjeron dos en cada una de ellas; y otro más se registró en la provincia de Ciudad Real, siendo Albacete la única provincia en la que no hubo este tipo de siniestros con resultado de muerte.

De los diez casos en los que se ha registrado el fallecimiento de una persona, ocho de ellos se produjeron en piscinas y dos en zonas de baño naturales. El primero de los accidentes mortales tuvo lugar el 13 de junio en una piscina particular, en el municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde falleció un hombre de 80 años. Ese mismo mes de junio, concretamente el día 18, murió un hombre de 75 años en su piscina en Leganiel (Cuenca); y el día 22 en El Casar (Guadalajara), lo hizo ahogado otro hombre de 71 años, en la piscina municipal.

En el mes de julio se produjeron tres accidentes mortales, dos en la provincia de Guadalajara, concretamente en las localidades de Albalate de Zorita, donde falleció un hombre de 70 años en una piscina comunitaria; y en Illana, donde una mujer de 72 años fue encontrada ahogada en la piscina de su casa. Ese mismo mes, en la localidad toledana de Orgaz, otra mujer de 88 años fue hallada muerta en una piscina particular.

En el mes de agosto solo se produjo un accidente mortal, en el municipio de Camarena (Toledo), donde una mujer de 56 años fue encontrada fallecida en la piscina comunitaria de una urbanización.

Por último, los dos accidentes mortales que tuvieron lugar en septiembre se produjeron en zonas de baño naturales. El primero de ellos se produjo el día 1, en Cuenca, donde fue encontrada fallecida en el río Júcar una mujer de 90 años. El segundo se produjo en Zorita de los Canes (Guadalajara), donde un hombre de 52 años se ahogó en una zona de baño del río Tajo.

Cabe señalar que la mayor parte de las personas fallecidas en accidentes acuáticos eran mayores de 70 años. Los otros seis incidentes de piscina ocurridos el pasado verano, fueron protagonizados principalmente por niños pequeños, que cayeron en piscinas particulares, pudiendo ser rescatados a tiempo y trasladados a centros hospitalarios.

Esos casos se repitieron en tres ocasiones en localidades como Numancia de la Sagra, Mora y El Casar de Escalona, en la provincia de Toledo; y en el municipio de Alovera (Guadalajara).

Por meses, junio fue en el que se registró un mayor número de incidentes, con un total de cinco. Los meses de julio y agosto sumaron cuatro accidentes en piscinas, cada uno de ellos, siendo septiembre el que tuvo el menor número, con tres incidencias.