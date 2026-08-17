Dimiten dos ediles del equipo de Gobierno en Torralba de Calatrava y PSOE habla de "inestabilidad institucional"

CIUDAD REAL 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Torralba de Calatrava denuncia la "inestabilidad institucional" que a su juicio ha provocado en el Ayuntamiento la alcaldesa, María Antonia Álvaro, a la que en los dos últimos meses "le han dimitido su portavoz y su concejala de Cultura".

Los concejales socialistas recuerdan que es la tercera legislatura liderada por María Antonia Álvaro, y que, como las anteriores, "ésta también está marcada por la inestabilidad política, tras haberse quedado, mandato tras mandato, gobernando en minoría por la marcha de más una decena de sus compañeros de equipo", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Según los socialistas, los ediles salientes en las sucesivas legislaturas "han criticado incompatibilidades con la señora alcaldesa, falta de diálogo, y hasta falta de libertad para tomar decisiones en sus propias áreas de gobierno".

"En el mes de junio ya dimitió de la noche a la mañana su portavoz y, hace unos días, su concejala de Cultura ha hecho pública su salida del Grupo Popular para entrar al grupo de concejales no adscritos, debido, según sus propias palabras, a la imposibilidad de desempeñar sus responsabilidades en las condiciones necesarias para ejercer su cargo con normalidad", lamentan los socialistas del municipio.

"Un pueblo no puede avanzar cuando quien ostenta la alcaldía confunde la firmeza con el aislamiento, convirtiendo el consistorio en una puerta giratoria por la que huyen quienes un día asumieron el compromiso de trabajar por sus vecinos", concluyen.