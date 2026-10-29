Diócesis Guadalajara eleva su plegaria por el descanso de fallecidos y por la recuperación de los heridos

Un pequeño altar con flores y velas en recuerdo a las víctimas en la estación de Santa Justa de Sevilla tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). A 29 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La Guardia Civil ha habilitado diferentes ofici
Un pequeño altar con flores y velas en recuerdo a las víctimas en la estación de Santa Justa de Sevilla tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). A 29 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La Guardia Civil ha habilitado diferentes ofici - Joaquín Corchero - Europa Press
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 29 octubre 2026 12:43
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TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del accidente ferroviario acaecido en Urda (Toledo), la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara se une a la oración por el eterno descanso de los fallecidos y eleva su plegaria para que el Señor conceda una pronta recuperación a los heridos y otorgue fortaleza y consuelo a todos los familiares.

"Exhortamos a los sacerdotes, personas consagradas y seglares a intensificar las oraciones en todas las celebraciones litúrgicas durante estas jornadas, como expresión de fraternidad y aliento y como signo de esperanza y cercanía", ha expresado la Diócesis en un comunicado.

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