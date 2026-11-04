La diócesis de Sigüenza-Guadalajara supera los 540 catequistas y aumenta un 46% los matrimonios por la Iglesia

Rueda de prensa de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diócesis de Sigüenza-Guadalajara ha superado los 540 catequistas en 2025, un centenar más que en 2024, y también ha registrado un incremento de cerca del 50% en los matrimonios celebrados por la Iglesia, con 339 enlaces frente a los 232 contabilizados al cierre de hace casi dos años.

Son dos de los datos más destacados del balance estadístico presentado este miércoles por el obispo diocesano, Julián Ruiz, junto con el ecónomo, Carlos Izquierdo, y el miembro de la Comisión de Sostenimiento de la diócesis Manuel Serrano, en una comparecencia convocada con motivo de la próxima celebración del Día de la Iglesia Diocesana.

En concreto, el número de catequistas ha pasado de 441 a 542, un incremento de 101 personas que dedican voluntariamente su tiempo al acompañamiento y formación en la fe, especialmente de niños, adolescentes y jóvenes que se preparan para recibir la primera comunión y la confirmación. Preguntado por si este aumento responde a una mayor religiosidad, el obispo ha matizado que no puede establecerse esa relación directa y lo ha vinculado, principalmente, al relevo generacional y a una mayor implicación de los seglares.

"Está habiendo un relevo generacional", ha señalado Julián Ruiz, quien ha destacado la formación que se ofrece a través de la escuela de catequistas y de las parroquias. A su juicio, son iniciativas que permiten incrementar "la voluntariedad y la responsabilidad" de quienes, después de haber recibido formación y acompañamiento, deciden compartir gratuitamente su tiempo y dedicación. "Son gestos que nos hacen mirar al futuro con esperanza", ha afirmado.

En cuanto a los matrimonios, la diócesis contabiliza 339 celebraciones canónicas en 2025, frente a las 232 del ejercicio anterior. El obispo, no obstante, ha advertido de que este repunte no permite anticipar una tendencia de crecimiento, puesto que la sociedad registra cada vez menos enlaces por la Iglesia y también menos civiles, mientras aumentan las uniones formales e informales.

En cuanto a los bautizos, primeras comuniones y confirmaciones se mantienen en cifras similares, aunque la diócesis destaca el acercamiento a la fe de adultos que solicitan el bautismo o la confirmación a edades más avanzadas.

UN SEMINARISTA Y VARIOS CANDIDATOS PARA EL PRÓXIMO CURSO

Otro de los asuntos abordados durante la rueda de prensa ha sido la situación de las vocaciones sacerdotales. La diócesis cuenta actualmente con un único seminarista, una cifra que contrasta con su trayectoria histórica, en la que ha sido especialmente prolífica en vocaciones. El obispo ha reconocido que este dato puede generar "una sensación de agobio", aunque ha asegurado que quieren afrontarlo "en esperanza".

"De hecho, ya hay varios candidatos para el próximo curso. Esperemos que esto pueda cuajar", ha señalado Julián Ruiz, quien ha añadido que la labor pastoral y evangelizadora no depende exclusivamente de la incorporación de nuevos sacerdotes, sino también de la colaboración de los seglares. En este sentido, ha recordado que la Iglesia no está formada únicamente por curas y personas consagradas, sino que el número de laicos es muy superior.

El prelado también se ha referido a la presencia de fieles procedentes de otros países, especialmente de América y África y, en menor medida, de Asia, cuya participación se aprecia en celebraciones como bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios. Según ha explicado, en muchas de estas comunidades sigue existiendo una transmisión familiar, cultural y social de la fe que, a su juicio, se ha ido debilitando en Europa y España.

"Europa está siendo descristianizada", ha afirmado, antes de destacar que la llegada de personas de tradiciones y culturas diferentes supone una aportación positiva para la comunidad diocesana.

"Esta aportación de personas que proceden de tradiciones diferentes, de culturas diferentes, incluso de lenguajes distintos a nosotros, nos enriquece y a ellos también les ayuda a perpetuarse en sus raíces y en sus tradiciones y aportar lo genuino de su fe", ha indicado.

CÁRITAS AMPLÍA EL REGISTRO DE SUS VOLUNTARIOS

En el apartado de acción social, la diócesis ha destacado que durante 2025 atendió a unos 24.600 personas a través de 62 centros y recursos asistenciales. El número de voluntarios de Cáritas contabilizado asciende a 1.232, frente a los 300 del año anterior. No obstante, el ecónomo ha precisado que esta diferencia responde también a una ampliación y mejora del registro, que ahora recoge a quienes colaboran en la red de las 470 parroquias, tanto de forma directa como indirecta.

Por su parte, el balance económico consolidado de la diócesis, que incluye al Obispado, las parroquias, Cáritas, la residencia 'Juan Pablo II' de Alovera, cofradías, hermandades y otras entidades, refleja unos ingresos de 21,37 millones de euros en 2025, cerca de un 7% más que el ejercicio anterior. La capacidad de financiación se situó en algo más de un millón de euros de superávit.

Entre las principales fuentes de financiación figuran las aportaciones directas de los fieles, que alcanzaron los 3,8 millones de euros, un 10% más, y la asignación tributaria procedente de la declaración de la renta, que ascendió a 4,24 millones. En este último apartado, la diócesis contabilizó unas 55.500 declaraciones con la casilla de la Iglesia marcada, unas mil más que el año anterior, aproximadamente una de cada tres presentadas en la provincia.

En cuanto a los gastos, ha destacado los cerca de seis millones destinados a conservación de edificios y funcionamiento, así como los 4,9 millones de gastos extraordinarios, principalmente vinculados a proyectos de rehabilitación y restauración de templos.

Durante la presentación también se ha dado a conocer el nuevo Plan Pastoral Diocesano, presentado el pasado 18 de abril y concebido como hoja de ruta para los próximos cuatro años. Se estructura en cuatro ámbitos: primer anuncio, pastoral vocacional, dimensión sociocaritativa y pastoral rural.

Una comparecencia en la que también se han dado a conocer los premios del IV Concurso de Ideas para la Autofinanciación de la Iglesia. Una iniciativa que tiene por objetivo fomentar el desarrollo de proyectos que ayuden a sostener económicamente a las entidades diocesanas.

El primer premio, dotado con una ayuda de 1.000 euros, ha reconocido la idea 'Calendario litúrgico', presentado por Nuria García Benito e Isabel Garrocho Villar. El segundo premio ha recaído en la Parroquia de San Jerónimo de Valdeluz por la idea 'Joyería artesanal de resina y flores naturales'.