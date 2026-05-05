La Diputación de Albacete abre dos convocatorias de 180.000 euros para gestión de colonias de gatos y perros abandonados

Gatos de una colonia felina. Foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

ALBACETE 5 May. (EUROPA PRESS) - La Diputación de Albacete ha presentado este martes dos convocatorias de ayudas para Ayuntamientos que suman 180.000 euros de cara a la gestión y control de colonias felinas y la atención de perros extraviados y abandonados.

Se podrán solicitar desde el día 7 de mayo al 6 de junio, según ha detallado el diputado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, en una rueda de prensa en el palacio provincial.

La mayor cuantía, de 150.000 euros, irá destinada a la gestión y control de las colonias felinas en la provincia mediante el método Captura, Esterilización y Retorno (CER), "un método efectivo y eficaz que permite tener controlada la población", ha asegurado Gómez.

Los proyectos para esta subvención deberán incluir actuaciones de esterilización pero también subvencionará acciones profilácticas como desparasitación, vacunación e identificación "para evitar y prevenir riesgos de salud de los propios animales", algo "fundamental e importantísimo", ha matizado el diputado socialista.

En la convocatoria primará el grado de cofinanciación municipal, con una discriminación positiva para ayudar a los consistorios con menos habitantes y una subvención máxima de 6.000 euros por municipio.

La segunda convocatoria, centrada en la recogida y gestión de perros extraviados y abandonados, tendrá un máximo subvencionable de 10.000 euros por municipio. Cuenta con una partida de 30.000 euros en total debido a que la Diputación ya financia en paralelo su programa Emperrados, con este mismo objetivo, con 781.000 euros para los próximos dos años y 69 municipios adscritos.

Gómez ha recordado que la iniciativa busca dotar a los municipios "de un paraguas" que ofrezca cobertura a la hora de cumplir con la Ley de Bienestar Animal y atender las demandas de los ciudadanos y de los animales ya que "desafortunadamente, el abandono sigue siendo una realidad", con cerca de 80 perros abandonados en la provincia anualmente.

El diputado ha adelantado que planifican una ampliación para el albergue provincial, amparado bajo el proyecto Emperrados, de cara a expandir uno de sus módulos para animales de larga estancia.