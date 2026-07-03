Diputación Albacete abre nueva convocatoria dotada con 232.000 euros para apoyar proyectos de desarrollo de ONGDs

Presentación de la convocatoria de ayudas para Cooperación Internacional de la Diputación de Albacete. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha abierto este viernes el plazo de su Convocatoria Específica de Subvenciones para la Cofinanciación de Programas de Cooperación Internacional durante 2026, dotada con 232.000 euros, con la que la institución provincial vuelve a respaldar el trabajo que las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGDs) realizan en algunos de los territorios más vulnerables del mundo.

El diputado de Servicios Sociales y coordinador del Área Social, José González, ha presentado la convocatoria coincidiendo con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, defendiendo que esta línea de ayudas "dice mucho de la forma en la que la Diputación entiende el servicio público y el papel que deben desempeñar las administraciones en un mundo cada vez más interconectado".

Una respuesta basada en la solidaridad frente a las crisis humanitarias González ha contextualizado la convocatoria recordando la gravedad de las crisis humanitarias que continúan golpeando numerosos lugares del planeta, desde Gaza, Ucrania o Sudán hasta la República Democrática del Congo, Yemen, Siria o la reciente tragedia provocada por los terremotos registrados en Venezuela, ha informado la Diputación en un comunicado.

"Mientras nosotros desarrollamos nuestra vida cotidiana, millones de personas tienen que preocuparse simplemente por cómo sobrevivir cada día", ha afirmado, subrayando que "la respuesta de las instituciones no puede ser el aislamiento, ni el egoísmo, ni el 'sálvese quien pueda', sino más solidaridad, más cooperación, más instituciones trabajando juntas y más multilateralismo".

En ese sentido, ha lamentado la proliferación de discursos demagogos que cuestionan la cooperación internacional, calificándolos de "profundamente simplistas e injustos". "Nadie deja de construir un colegio en nuestra provincia por ayudar a construir otro en un lugar donde las niñas tienen que recorrer kilómetros para poder estudiar. Nadie deja de reforzar los servicios públicos aquí por contribuir a que una comunidad tenga acceso al agua potable", ha señalado.

CONVOCATORIA CONSOLIDADA

La convocatoria mantiene la dotación económica del pasado ejercicio, con 232.000 euros, consolidando el esfuerzo presupuestario que la Diputación viene realizando en esta materia.

Está dirigida a ONGDs legalmente constituidas en España que cuenten con delegación en la provincia de Albacete, reforzando así el vínculo entre la cooperación internacional y el tejido solidario provincial.

Las ayudas podrán financiar hasta el 80% del coste total de cada proyecto, con un límite máximo de 30.000 euros, mientras que la Diputación abonará el importe concedido mediante un anticipo del 100%, sin necesidad de presentar aval o fianza, facilitando así que las entidades puedan iniciar sus actuaciones sin dificultades de tesorería.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto desde el lunes 6 hasta el viernes 31 de julio, realizándose toda la tramitación de forma electrónica a través de la Plataforma de Subvenciones de la Diputación.

José González ha animado a todas las ONGDs de la provincia que cumplan los requisitos a concurrir a esta convocatoria y seguir construyendo, junto a la institución provincial, proyectos transformadores.

Las solicitudes serán evaluadas mediante criterios técnicos que valoran aspectos como la población beneficiaria, la viabilidad del proyecto, la capacidad de gestión de la entidad o su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre las prioridades de la convocatoria figuran la lucha contra la pobreza y el hambre, el acceso universal a la educación y a la salud, la igualdad entre mujeres y hombres, el abastecimiento de agua potable, la reducción de desigualdades y la defensa de los derechos humanos.

González también ha puesto en valor la evolución experimentada por esta convocatoria en los últimos años. Si en 2023 la Diputación respaldó 13 proyectos, en 2024 fueron 20, y en 2025 la institución colaboró con 21 iniciativas, desarrolladas en 14 países africanos, seis americanos y una actuación en los campos de refugiados de Grecia.

La educación concentró el pasado año el mayor volumen de financiación, con cerca del 37% de los recursos destinados a proyectos educativos. A ello se sumaron iniciativas centradas en los derechos humanos, la igualdad y la infancia (30%), la seguridad alimentaria y el desarrollo socioeconómico (17%) y la salud (12%), incluyendo actuaciones tan relevantes como proyectos de cirugía oftalmológica para prevenir la ceguera evitable.