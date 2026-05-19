La Diputación de Albacete activa un millón de euros para mejoras en consultorios médicos y centros educativos en pueblos

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, y el vicepresidente, Fran Varela, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete refuerza su compromiso con el medio rural y los servicios públicos esenciales en las localidades con la puesta en marcha de una nueva convocatoria de ayudas dotada con 1.000.000 de euros, destinada a financiar mejoras en consultorios sanitarios, escuelas infantiles y colegios públicos en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes que hay en la provincia.

El presidente de la institución provincial, Santiago Cabañero, junto al vicepresidente Fran Valera, ha presentado esta iniciativa, que se publicará este miércoles, 20 de mayo, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), ha informado la Diputación en nota de prensa.

Se trata de una convocatoria "pionera" en la Diputación que, como ha destacado Cabañero, "ve la luz por primera vez" y que nace con una vocación clara: ayudar de forma directa a los ayuntamientos a afrontar inversiones necesarias en infraestructuras básicas que impactan en la vida cotidiana de la ciudadanía.

ÚTIL, CERCANA Y PEGADA AL TERRITORIO

Con esta medida, la institución provincial vuelve a demostrar su papel como apoyo vital de los ayuntamientos, poniendo recursos económicos al servicio de quienes más los necesitan: los municipios pequeños, con menor capacidad de gestión y financiación.

"La Diputación está para ayudar a los ayuntamientos cuando hay necesidades reales que atender", ha explicado el presidente, en línea con una forma de entender la gestión pública basada en la utilidad, la cercanía y el pragmatismo.

En este sentido, Cabañero ha insistido en que, aunque el mantenimiento de estos centros es competencia municipal, la Diputación no puede permanecer al margen: "Queríamos estar junto a ellos, ayudándoles a financiar estas competencias que a veces se les complican por falta de recursos".

La convocatoria permite financiar actuaciones como reformas, reparaciones, mejoras de accesibilidad, renovación de instalaciones o acondicionamiento de espacios en consultorios y centros educativos. "No se trata de inversiones abstractas, sino de mejoras tangibles que repercuten directamente en la calidad de vida de vecinos y vecinas".

"Siempre hay cosas que hacer en los coles, en los consultorios o en las escuelas infantiles", ha recordado el presidente, subrayando el carácter práctico de esta línea de ayudas. Además, Cabañero ha subrayado que el equipo de gobierno provincial sitúa esta iniciativa dentro de una prioridad política clara: la de reforzar la sanidad y la educación públicas como pilares de igualdad ya que, en palabras del propio presidente provincial, "una buena sanidad pública y una buena educación pública son el mejor ascensor social y lo que más nos iguala en oportunidades".

APOYO AL MUNICIPALISMO Y A LA AUTONOMÍA LOCAL

La convocatoria está dirigida a municipios y entidades locales menores de menos de 5.000 habitantes, lo que permitirá llegar a 80 localidades de la provincia. Las cuantías se distribuyen de forma progresiva en función de la población, con un máximo de 25.000 euros por entidad, aplicando criterios objetivos que garantizan la equidad territorial por habitante.

Uno de los aspectos más valorados de esta línea es su flexibilidad: cada ayuntamiento podrá decidir qué actuación necesita, reforzando así su autonomía. Como recoge la convocatoria, la Diputación "apoya, en lugar de sustituir, la capacidad de decisión municipal".

Como ha señalado el presidente, la Diputación ha diseñado esta convocatoria pensando especialmente en las dificultades reales de los pequeños municipios. Por ello, incluye medidas clave como el anticipo del 100% de la subvención desde su concesión, la compatibilidad con otras ayudas de distintas administraciones y un amplio plazo de justificación, hasta el 31 de enero de 2027.

"Somos de las pocas administraciones que adelantamos el dinero, porque sabemos que si no muchos ayuntamientos ni siquiera podrían acogerse", ha destacado Cabañero. Una combinación que elimina barreras económicas y administrativas, permitiendo que ningún municipio quede fuera por falta de liquidez o capacidad de cofinanciación. Municipalismo práctico para la igualdad de oportunidades El plazo de solicitud será de 20 días naturales desde la publicación en el BOP este miércoles (es decir, del 21 de mayo al 9 de junio, ambos inclusive), y podrá hacerse de la forma habitual, a través de la sede electrónica de la Diputación.

Con esta nueva línea, el equipo de Gobierno de Cabañero al frente de la institución provincial reafirma su modelo de gestión basado en una Diputación que no se limita a las competencias formales, sino que actúa cuando puede ser útil, especialmente en el medio rural.

En definitiva, una iniciativa que encarna el municipalismo práctico que pone recursos concretos al servicio de los pueblos, reforzar la cohesión territorial y garantizar que vivir en un municipio pequeño no suponga una desventaja en el acceso a servicios públicos de calidad.