La Diputación de Albacete concede la Medalla de Oro de la Provincia al torero Dámaso González

Corporación con familia y seres queridos de Dámaso. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha aprobado por unanimidad en el pleno de este miércoles la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia, de honor y gratitud, al torero fallecido Dámaso González en una sesión a la que ha asistido la familia del matador.

El presidente provincial, Santi Cabañero, ha reconocido al torero como "uno de los grandes embajadores" de Albacete "que se hizo un hueco desde su origen humilde a costa de constancia y trabajo hasta convertirse en el rey del toreo", siendo la entrega de la medalla "un acto de justicia" al reconocerlo como "uno de los más grandes que ha dado esta tierra".

Cabañero ha remarcado que el galardón, cuya propuesta ha partido de todos los grupos políticos de la Diputación, "se concede en situaciones especiales a personas que han llevado el nombre de Albacete fuera de nuestras fronteras", algo de lo que ha sido "parte indisoluble de la figura del gran Dámaso y su legado".

Tras la votación, la sesión ha continuado con un aplauso de homenaje al torero, fallecido en 2017, quedando pendiente concertar el acto de entrega en coordinación de la familia.

El pleno ha aprobado también por unanimidad una moción del Partido Popular, que ha aceptado una propuesta transaccional del PSOE, para apoyar al parque natural de Sierra de Segura y Alcaraz tras los cierres temporales del nacimiento del Río Mundo a causa de desprendimientos por las lluvias de invierno.

La diputada popular, Josefa Montes, ha solicitado "que se pueda compatibilizar la seguridad con la actividad turística y que puedan compensarse las pérdidas y los perjuicios" del sector de la comarca tras el cierre total del pasado 1 de junio ordenado por la Junta de Comunidades ante los riesgos.

Los populares han pedido "más información" para los empresarios ante "los centenares de familias que dependen de las visitas al Río Mundo".

La diputada socialista de Turismo, Raquel Ruíz, ha recordado que la Diputación "siempre ha estado con la Sierra", con iniciativas recientes como la Gran Fondo de Alcaraz, su inclusión en la Vuelta Ciclista y diversas inversiones económicas para fomentar el desarrollo del turismo.

Ruíz ha concretado que las obras se pusieron en marcha en febrero, un mes después de que se notificaran los primeros desprendimientos y que han conseguido que ya se reabra el acceso "de forma controlada" a los grupos de turismo locales, a quienes ha transmitido un mensaje de ánimo.

La diputada de Vox, Lorena González, ha criticado la falta de información a los vecinos "que se enteraron del cierre de un día para otro y los empresarios ni sabían cuánto iba a durar".

Los tres grupos han aceptado buscar alternativas técnicas para acelerar las reparaciones y lograr una reapertura en el plazo previsto de la última semana de junio, además de estudiar medidas compensatorias de apoyo y la creación de una comisión con la Junta que incluya a la Diputación.