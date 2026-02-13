Diputación de Albacete habilitará ayudas para colaborar con las localidades más afectadas por temporales

La Diputación visita los municipios más afectados por el temporal y anuncia ayudas para paliar daños en infraestructuras municipales - DIPUTACIÓN ALBACETE

ALBACETE 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Diputación de Albacete habilitará ayudas para colaborar con las localidades más afectadas por la concatenación de temporales en la reparación de infraestructuras y servicios municipales.

Así lo ha anunciado el presidente provincial, Santi Cabañero, en el marco de las visitas realizadas este viernes a distintas localidades de la Sierra de Alcaraz y del Segura, una de las zonas más impactadas por las sucesivas borrascas que, desde hace semanas, vienen azotando al territorio peninsular y que también están teniendo incidencia en la provincia.

A falta de concretarse los detalles, el presidente ha avanzado que el objetivo primordial con el que trabaja su equipo de Gobierno es que este apoyo económico extra esté orientado especialmente a ayudar a los municipios que han sufrido daños de importancia en infraestructuras y servicios públicos a causa del viento y las intensas precipitaciones, reforzando así la capacidad de respuesta de estos ayuntamientos ante situaciones sobrevenidas de esa naturaleza.

Tanto Cabañero como el vicepresidente provincial, Fran Valera, han pasado por diversos municipios y han mantenido conversaciones constantes con alcaldes y alcaldesas, especialmente, en las zonas del Segura y de la Sierra de Alcaraz, comprobando 'in situ' este viernes cómo está la situación en cada uno de ellos y cuáles están siendo las incidencias de estos temporales, tal y como ha informado la Diputación de Albacete en nota de prensa.

400 LITROS POR M2

El presidente ha subrayado que en algunos puntos de la provincia ya se superan los 400 litros por metro cuadrado acumulados en lo que va de año, una cifra que se aproxima a lo que suele registrarse en un ejercicio completo y que está teniendo un impacto directo en infraestructuras locales.

"Somos conscientes de que este volumen de agua está provocando daños en caminos, pero también en otras instalaciones municipales, incluso en algunos casos en cementerios, además de diversas situaciones que nos estamos encontrando en los pueblos", ha señalado.

Por ello, ha reiterado que la Diputación habilitará vías de ayuda económica para apoyar a las localidades ante esta coyuntura.

"La Diputación está con los ayuntamientos siempre, y especialmente cuando lo necesitan por causas sobrevenidas que requieren una ayuda especial. Ahí va a estar esta institución y este equipo de gobierno, al lado de los municipios de la provincia de Albacete. Vamos a concretar estas ayudas en los próximos días para que puedan aliviar las cargas que están teniendo que asumir durante estas jornadas", ha afirmado.

En pleno paso de la borrasca Nils y ante la inminente llegada de un nuevo frente, los dirigentes provinciales has recorrido, acompañados por el diputado responsable del Servicio Especial de Prevención y Extinción de Incendios, José Antonio Gómez, los municipios de Cotillas, Villaverde y Riópar, junto a sus alcaldesas y alcaldes (Florencia Lozano Moreno, Natalia Moreno y Daniel García Alarcón, respectivamente). Durante los encuentros se han analizado daños en caminos municipales, accesos a explotaciones, desprendimientos y afecciones diversas tanto en infraestructuras como en servicios públicos.

HELLÍN

Además, Cabañero y Gómez se han desplazado hasta el parque comarcal del SEPEI en Hellín, donde en la tarde de este jueves se reforzaba la dotación activa tras la activación preventiva del sistema EsAlert por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del 112 en Yeste, Elche de la Sierra, Letur, Férez y Hellín advirtiendo del peligro por los desembalses desde la Fuensanta al Cenajo.

Allí han conocido de primera mano el pormenor de las labores de vigilancia así como la naturaleza de las intervenciones realizadas durante estas intensas jornadas, y han trasladado a los efectivos el agradecimiento institucional por su profesionalidad y servicio público, insistiendo en que "la gente tiene que saber que lo público está aquí, trabajando y dando la cara, especialmente en los momentos difíciles".

Paralelamente, el vicepresidente Fran Valera ha mantenido en Molinicos y Yeste encuentros de trabajo con sus respectivos equipos municipales (con Lola Serrano y Santiago Alarcón al frente, respectivamente) para conocer también de primera mano las afecciones provocadas, especialmente en la pedanía de Mesones en Molinicos, donde el río se está desbordando en las inmediaciones del camping, en caminos rurales, accesos, pequeñas infraestructuras y servicios básicos. En ambas localidades, ha podido comprobar sobre el terreno el impacto acumulado del temporal y recoger directamente las necesidades trasladadas por sendos ayuntamientos.

En este sentido, y en la línea de trabajo del presidente Cabañero, ha señalado que "cuando llegan situaciones como ésta, lo importante es actuar rápido, coordinar recursos y acompañar a quienes están en primera línea, que son los ayuntamientos". Valera ha remarcado que la Diputación "va a estar donde haga falta, poniendo medios técnicos, apoyo económico y todo lo que esté en nuestra mano para que los municipios puedan recuperar cuanto antes la normalidad".

Desde el inicio de este episodio de borrascas encadenadas, la Diputación viene actuando en dos planos complementarios: por un lado, atendiendo el estado de la Red Viaria Provincial ante las incidencias registradas; por otro, a través del propio SEPEI, interviniendo en distintos puntos del territorio y manteniendo una monitorización permanente de embalses y zonas sensibles, como es el caso del paraje de Puente Gallego, en Elche de la Sierra, donde el caudal del río es muy alto.

A ello se suma el contacto directo y continuo con los ayuntamientos, poniendo a su disposición asesoramiento técnico y apoyo logístico en función de las necesidades planteadas en cada momento.

Como ha reiterado Cabañero, la Institución provincial mantiene el seguimiento de la evolución meteorológica e hidrológica y continuará adaptando sus recursos a las situaciones que puedan surgir, desde la prudencia, la coordinación institucional y el compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.