Diputación Albacete moviliza más de 2,17 millones en 19 convocatorias de ayudas para fortalecer cultura y educación

El diputado de Educación y Cultura de Albacete, Miguel Zamora, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha presentado este lunes un paquete de ayudas en materia de Educación y Cultura que alcanza los 2.173.000 euros, distribuidos en un total de 19 convocatorias dirigidas tanto a ayuntamientos como a asociaciones y, en algunos casos, también a creadores individuales.

El diputado de Educación y Cultura, Miguel Zamora, ha sido el encargado de detallar este conjunto de líneas de apoyo publicadas este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia y que suponen "un despliegue económico absolutamente sin precedentes" para responder a un doble objetivo: reforzar la dinamización cultural y educativa en la provincia y avanzar decididamente en transparencia y concurrencia competitiva en la gestión del dinero público, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Una de las claves del plan es el cambio de sistema en la concesión de ayudas reduciendo al mínimo los convenios directos para dar paso a convocatorias públicas abiertas, con criterios claros de valoración y un modelo de gestión basado en la transparencia.

Tal y como ha explicado Zamora, esta transformación responde tanto al cumplimiento de la Ley General de Subvenciones como al compromiso de garantizar la igualdad de oportunidades entre todas las entidades interesadas.

En este sentido, ha insistido en que "el dinero público debe estar disponible, del modo más igualitario y transparente posible, para cuantas entidades quieran optar a él". Además, ha subrayado que este proceso se ha diseñado como una transición acompañada, asegurando que ningún proyecto consolidado quede atrás: la institución ha incrementado la dotación global precisamente con el deseo de que nadie pierda capacidad de financiación en el cambio de modelo.

MÁS OPORTUNIDADES Y MÁS APERTURA A NUEVAS INICIATIVAS

El nuevo sistema no sólo ordena mejor las ayudas, sino que amplía el acceso. Por primera vez, se incorporan líneas específicas para creadores individuales y se estructuran convocatorias que permiten dar cabida a propuestas que antes no encontraban encaje claro.

Zamora ha destacado que el objetivo es "ser más permeables a toda la cantidad de propuestas culturales que existen en la provincia", abriendo la puerta tanto a grandes eventos consolidados como a iniciativas emergentes.

Del total de ayudas, 803.000 euros corresponden a 12 convocatorias nuevas (agrupadas en 7 grandes bloques), cinco de ellas 'desdobladas' para adaptarse a la realidad tanto de entidades locales como del tejido asociativo.

Estas nuevas líneas abarcan: Artes cinematográficas y audiovisuales: apoyo a festivales, cortometrajes o muestras creativas (250.000 euros en total); Artes escénicas y musicales: impulso a festivales y programación cultural en municipios (190.000 euros); Cultura popular, tradición y recreación histórica: protección y difusión del patrimonio inmaterial (181.000 euros); y Programación cultural continuada: respaldo a proyectos estables en el tiempo (casi 100.000 euros).

También Semana Santa: Cofradías y juntas para conservar y potenciar la tradición (90.000 euros); Creación artística y cultural: ayudas también a creadores individuales (68.000 euros) y Proyectos educativos: dirigidos a asociaciones y AMPAS (26.000 euros).

Estas convocatorias buscan dar cabida a la diversidad cultural de la provincia, desde grandes festivales hasta iniciativas emergentes, incluyendo por primera vez el apoyo directo a creadores individuales.

SIETE CONVOCATORIAS DE CONTINUIDAD

Junto a las novedades, el Gobierno provincial mantiene 7 líneas clásicas que suman 1.370.000 euros y que constituyen la base del tejido cultural y educativo en el medio rural.

Entre ellas destacan: Escuelas y academias de música municipales (350.000 euros). Adquisición de instrumentos musicales (200.000 euros). Uniformes para bandas de música (100.000 euros). Clubes de lectura (40.000 euros). Universidades populares (500.000 euros). Escuelas infantiles municipales (80.000 euros). Ayudas al transporte escolar para enseñanzas no obligatorias (100.000 euros).

Durante su intervención, el diputado ha puesto en valor especialmente estas líneas, recordando que muchas de ellas "son el latido diario de nuestros pueblos" y cumplen una función que va más allá de lo educativo, contribuyendo a la cohesión y la 'vida social'.

Miguel Zamora ha vinculado esta inversión al buen momento económico de la institución, señalando que ese esfuerzo debe "revertir en mejoras en la provincia", especialmente, en ámbitos como la cultura y la educación.

En este sentido, ha defendido que iniciativas como las universidades populares, las bandas de música o los clubes de lectura no solo generan actividad cultural, sino que "hacen pueblo" y fortalecen el tejido social, especialmente en el medio rural.

PLAZOS Y PROCEDIMIENTO

Las convocatorias se han publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia y pueden solicitarse del 5 de mayo al 3 de junio, a través de la sede electrónica de la Diputación.

Entre los aspectos prácticos más relevantes: Cada entidad podrá presentar un único proyecto por convocatoria; las solicitudes se evaluarán mediante criterios objetivos (impacto cultural, alcance social, trayectoria, sostenibilidad, entre otros); y se valorará especialmente la colaboración entre entidades y ayuntamientos.

La Diputación ha querido trasladar también un mensaje de cercanía en este proceso. El propio Zamora ha reconocido que se trata de "un cambio de paradigma" que requerirá un esfuerzo pedagógico importante, comprometiéndose a que el personal técnico del Servicio de Educación y Cultura acompañará a ayuntamientos y colectivos durante todo el proceso.

Un Servicio para cuyos integrantes (parte, presentes en la sala de prensa durante esta presentación) el diputado ha tenido palabras públicas de reconocimiento: "No quiero terminar sin un agradecimiento expreso al equipo de cultura, a nuestros técnicos (aquí presentes Jorge, Marisa, Antonio, pero todos los que os han acompañado en este camino) porque han hecho un trabajo (siempre lo hacen pero, en este caso más) inmenso y que resultará sin duda un éxito para nuestra provincia".

La institución provincial confía en que este nuevo modelo marque un punto de inflexión y consolide una forma de trabajar basada en la transparencia, la equidad y el impulso decidido al talento y a la actividad cultural en el territorio.