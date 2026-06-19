La Diputación aprueba definitivamente el proyecto para comenzar a dar forma a la futura vía verde de Tarancón

CUENCA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha aprobado definitivamente el proyecto de ejecución de la conexión de viarios y supresión de pasos a nivel de Tarancón, primer paso en esta localidad del llamado Plan XCuenca de urbanización de los terrenos por donde circulaba tren convencional, ahora en desuso tras el cierre de la línea, tal y como ha publicado el Boletín Oficial de la Provincia y recoge Europa Press.

Estos trabajos, valorados en unos 731.000 euros (IVA incluido) y financiados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), son el inicio de la futura línea verde, habilitada para peatones y ciclistas, que transcurrirá por donde antes transitaban los trenes del servicio que comunicaba Tarancón con Cuenca y Utiel.

El proyecto se expuso al público el pasado mes de mayo y recibió alegaciones, tanto de particulares como de entidades como la Plataforma del Ferrocarril Público y Social de Cuenca, Comisiones Obreras y el Partido Comunista de Cuenca, que han sido rechazadas.

Una vez aprobado el proyecto y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, la Diputación de Cuenca se encargará de la contratación de estos trabajos.

El proyecto incluye las conexiones, una de tráfico rodado y peatonal y tres exclusivamente para uso de peatones, de tres viarios que, según describe la memoria, "están actualmente cortados".

Estas conexiones permitirán enlazar la calle Donantes de Sangre con las calles Archivero Dimas Pérez, Goya, Murillo y Julio Romero de Torres y su diseño y están pensadas para que, en el futuro, sean compatibles con la proyectada Línea Verde.

El resto de los trabajos afectan a los pasos a nivel de la red ferroviaria y el entorno de la actual estación de ferrocarril. En concreto, se prevé la supresión de los pasos a nivel en la Avenida Pablo Iglesias, San Cristóbal, San Isidro y Avenida Juan Carlos I.

En algunas de estas obras se plantea la integración de la vía férrea y, en algún caso, directamente su retirada.