La Diputación de Ciudad Real adelanta 1,3 millones al RSU y concede ayudas a entidades y ayuntamientos

Pleno Diputación Ciudad Real - DIPU CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado en su sesión ordinaria de junio un adelanto de 1,3 millones de euros al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y 306.000 euros en subvenciones destinadas a entidades, asociaciones y ayuntamientos de la provincia.

El suplemento de crédito para el RSU se financiará con cargo al remanente provincial y permitirá garantizar la continuidad del servicio mientras se resuelve la financiación pendiente vinculada al convenio entre Ecoembes y la Junta de Comunidades.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha defendido que se trata de una medida excepcional y temporal, que deberá reintegrarse cuando se desbloquee la situación económica. El PSOE se ha abstenido.

En materia deportiva, el pleno ha aprobado 81.200 euros para clubes, deportistas y entidades. Entre los beneficiarios figuran el Balonmano Caserío Ciudad Real, el Fútbol Sala Valdepeñas, el CB Manzanares, Boxeo Rayfer, Prado Marianistas, Amuma, la Fundación Policía Española y la Asociación de Artes Marciales Mixtas WMMAA Castilla, además de varios deportistas individuales.

También se han concedido 11.300 euros a ayuntamientos para la organización de actividades deportivas en Almadén, Almadenejos, Arenales de San Gregorio, Cabezarados, Fuencaliente, Navalpino, Socuéllamos y Villanueva de San Carlos.

El pleno ha autorizado igualmente 8.900 euros para proyectos juveniles, de los que 7.000 euros se destinarán al programa Arte Urbano Joven en la provincia de la Asociación Juvenil Transeúnte.

En el área social se han aprobado 16.550 euros, de los que 4.000 euros irán para la Fundación Secretariado Gitano para ampliar un proyecto de inserción laboral, la Asociación Ciudad Accesible contará con 7.550 euros para iniciativas de sensibilización y la Asociación Inciso dispondrá de 5.000 euros para el programa Cuida2.

Las subvenciones para gastos corrientes municipales ascienden a 75.650 euros, distribuidos entre Alcubillas, Almadén, Fernán Caballero e Hinojosas. A ellas se suman 96.312 euros para inversiones en Almuradiel, Brazatortas, Daimiel y Horcajo de los Montes.

En concreto, estas inversiones permitirán adquirir equipamiento de jardinería en Almuradiel, comprar maquinaria y mejorar instalaciones deportivas en Brazatortas, ejecutar la nueva plaza del Silo de Daimiel y actuar en el paso del arroyo de San Juan de Horcajo de los Montes.

EL PSOE ACUSA A PP Y VOX DE FALTA DE GESTIÓN

El portavoz socialista, José Manuel Bolaños, ha asegurado que PP y Vox disponen de "más recursos económicos que nunca", pero no son capaces de transformarlos en una mejor gestión para los municipios.

Bolaños ha situado como ejemplo el aplazamiento de los Conciertos Solidarios, que ha atribuido a la "falta de planificación, la opacidad en la gestión y la ausencia de previsión".

También ha lamentado que algunos ayuntamientos continúen sin respuesta a sus solicitudes, entre ellos Argamasilla de Calatrava por una prueba deportiva prevista para julio.

La vicepresidenta provincial María Jesús Pelayo ha respondido que los conciertos no se han cancelado, sino que permanecen aplazados por el recurso presentado por una empresa contra el procedimiento de contratación y que los ayuntamientos fueron informados desde el primer momento.

El PSOE ha calificado, además, de "histórico y sin precedentes" que un juzgado haya obligado al cese del gerente del SCIS y ha acusado al Gobierno provincial de haber desoído durante meses las advertencias sobre este procedimiento.