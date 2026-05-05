Diputación Ciudad Real celebrará un pleno para abordar el crédito de ayudas para municipios afectados por borrascas

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha señalado que la Institución provincial celebrará un pleno extraordinario --previsiblemente la próxima semana o en un plazo aproximado de quince días-- para aprobar la modificación de crédito necesaria y proceder a la asignación definitiva de las ayudas de emergencia destinadas a paliar los daños ocasionados por el tren de borrascas en la provincia, a cada municipio.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, avanzó inicialmente una partida de dos millones de euros, que posteriormente fue ampliada hasta los 3,5 millones. En estos momentos, según ha explicado, se está a la espera de recibir algunas solicitudes por parte de ayuntamientos afectados para completar el expediente.

No obstante, ha avanzado que, una vez recopilada toda la información, la Diputación de Ciudad Real "podrá dar una respuesta ágil y coordinada a los daños ocasionados por el temporal en la provincia".

Por otra parte, la Junta de Gobierno aprobará la convocatoria de subvenciones destinadas a programas de servicios sociales a desarrollar en municipios de menos de 20.000 habitantes, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El importe total de la convocatoria asciende a 462.387,94 euros y se distribuirá mediante criterios objetivos en función al número de habitantes.

Así, las cuantías máximas serán de 3.886,47 euros para localidades de hasta 1.000 habitantes, 5.095,50 euros para aquellas de entre 1.001 y 5.000 habitantes y 6.043 euros para localidades de entre 5.001 y 20.000 vecinos. Zarco ha subrayado que, "como viene siendo habitual en esta legislatura", se prioriza a los municipios más pequeños.

Zarco ha explicado que esta línea de ayudas tiene como finalidad "apoyar la realización y gestión de programas que permitan desarrollar una política social, justa y eficaz", garantizando el acceso a servicios básicos a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, con especial atención a quienes se encuentran en riesgo de exclusión social.

En concreto, la convocatoria contempla dos grandes líneas de actuación. Por un lado, los servicios sociales de atención primaria, vinculados al ámbito municipal, orientados a prevenir situaciones de desigualdad, inadaptación o exclusión social, así como a favorecer la permanencia de las personas dependientes en su entorno habitual.

Por otro, incluye los servicios sociales de atención especializada, dirigidos a colectivos que requieren una protección específica por razón de edad, discapacidad u otras circunstancias. En este apartado se integran programas de intervención familiar, mediación, atención a la infancia y adolescencia, apoyo a personas mayores o con discapacidad, así como iniciativas de carácter socioeducativo como escuelas de verano o talleres destinados a menores en riesgo de exclusión o con antecedentes de absentismo escolar.

OTROS ASUNTOS

Además, la Junta de Gobierno aprobará el concurso de méritos para la provisión del puesto de jefatura de negociado de proyectos y obras, una medida que, según ha destacado la portavoz, responde al compromiso del presidente de la institución, Miguel Ángel Valverde, con la mejora de la eficacia administrativa y el refuerzo de los servicios públicos.

En este sentido, ha recordado el proceso de renovación de personal que se está llevando a cabo tras las numerosas jubilaciones que se vienen registrando, con el objetivo de mantener un servicio cercano y de calidad a los ayuntamientos y a la ciudadanía.