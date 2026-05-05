Diputación de Ciudad Real concederá la Medalla de la Provincia al Consorcio del SCIS coincidiendo con su 40 aniversario

Acto institucional con motivo del 40 aniversario de la creación del Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS). - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha anunciado este martes en el complejo ferial IFEDI, durante el acto institucional con motivo del 40 aniversario de la creación del Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS), que la institución a la que representa concederá este año la Medalla de la Provincia a esta entidad en reconocimiento a su trayectoria al servicio de la seguridad de todos los ciudadrealeños.

Valverde, que ha estado acompañado por la portavoz del Gobierno de Diputación Rocío Zarco, por la vicepresidenta Encarnación Medina, y por la diputada provincial Maribel Mansilla, ha apelado en otro momento de su intervención al consenso y a la colaboración institucional que ha presidido el modelo de funcionamiento del SCIS para afrontar, con garantías, los desafíos actuales y futuros en materia de emergencias.

También ha dicho que "el futuro pasa por pensar en un parque de bomberos cada vez más preparado, con profesionales especializados en la atención ante cualquier emergencia, con estructuras tanto físicas como de recursos humanos que permitan atender cualquier contingencia", por lo que ha insistido en la necesidad de seguir reforzando el Consorcio, en materia de personal y medios técnicos, para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier eventualidad.

Ha señalado que cumplir 40 años "es hablar de pasado, de presente y, sobre todo, de futuro", y ha puesto en valor el modelo de cooperación interadministrativa que permitió la creación del Consorcio, fruto de la colaboración entre la Diputación y nueve ayuntamientos de la provincia.

Ha recordado que este sistema supuso un cambio decisivo en la protección de los ciudadanos, no solo frente a incendios, sino también en rescates, emergencias o labores de prevención. Y ha recordado que la provincia de Ciudad Real fue pionera en la implantación de un modelo que ha permitido homogeneizar la atención en todo el territorio, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

En este sentido, ha señalado que la estructura operativa actual permite que "en menos de 15 minutos haya un camión de bomberos ante cualquier incidencia en cualquier punto de la provincia", algo que no ocurre en todas las provincias españolas, según se puso de manifiesto en la reunión de la Comisión de diputaciones de la FEMP celebrada en el Palacio Provincial.

Sin embargo, ha reconocido las dificultades derivadas del elevado número de jubilaciones y del retraso en la ejecución de ofertas públicas de empleo, lo que ha llegado a poner en riesgo la operatividad de algunos parques. No obstante, ha valorado el trabajo del presidente del Consorcio, Julián Triguero, y del gerente, Honorato del Hierro, que ha permitido, según ha precisado, la incorporación de cerca de un centenar de efectivos en 2025.

Por otro lado, ha insistido en la necesidad de seguir avanzando en nuevas convocatorias para garantizar la solvencia del servicio, al tiempo que ha destacado las inversiones en marcha, tanto en renovación de parques como en adquisición de medios materiales. Entre ellas, ha citado la mejora del parque de Puertollano y la construcción del nuevo parque de Ciudad Real, que albergará también el centro operativo y reforzará la coordinación con otros dispositivos de emergencia.

El presidente de la Diputación ha apelado al consenso institucional como elemento clave para el futuro del Consorcio, lamentando que en algunos momentos recientes no se haya alcanzado la unanimidad en decisiones importantes, especialmente en materia de refuerzo de plantillas.

Asimismo, ha agradecido la labor de los bomberos jubilados, del personal administrativo --con mención especial a profesionales y personal administrativo histórico-- y de los municipios que han contribuido a sostener financieramente, junto a la Diputación, el servicio a lo largo de los años.

UN CONSORCIO EN CRECIMIENTO

Por su parte, el presidente del Consorcio del SCIS, Julián Triguero, ha agradecido la presencia de los asistentes y ha puesto en valor las cuatro décadas de trayectoria del organismo. Ha comentado que se trata de "cuatro décadas al servicio de la protección de una provincia con más de medio millón de habitantes".

Ha recordado que ya hace 40 años se proyectaba una red de nueve parques de bomberos que hoy es una realidad consolidada, fruto del trabajo continuado y de la cooperación institucional entre la Diputación y los ayuntamientos consorciados.

Triguero ha destacado el refuerzo de la plantilla y el impulso a las inversiones, especialmente en la adquisición de vehículos y en el desarrollo de nuevas ofertas de empleo público. En este sentido, ha subrayado como dato relevante la incorporación de cerca de un centenar de efectivos en 2025, lo que ha permitido paliar en buena parte el déficit de personal existente.

Del mismo modo, ha puesto en valor el relevo generacional que se está produciendo, así como la profesionalidad de los efectivos actuales, y ha tenido palabras de reconocimiento para los 23 bomberos jubilados, destacando su dedicación y trabajo.

También ha querido reconocer la labor del personal de la Central, que integra el centro de coordinación operativa y distintos servicios administrativos, con cerca de 30 profesionales, cuya actividad resulta esencial para la movilización de recursos ante emergencias.

En relación con las infraestructuras, ha mencionado el avance de las obras del nuevo parque de bomberos de Ciudad Real, ubicado en las inmediaciones de la carretera de Piedrabuena, cuya ejecución progresa a buen ritmo y podría estar finalizada entre marzo y abril de 2027.

Ha terminado Triguero reiterado la importancia de la colaboración entre administraciones como base del éxito del Consorcio y ha señalado que este 40 aniversario sirve también para reconocer esa cooperación institucional que ha permitido consolidar un servicio esencial para la provincia.

El acto, celebrado con motivo del Día del Bombero, ha servido también para rendir homenaje a los 23 profesionales jubilados del servicio, en una jornada de marcado carácter institucional en la que se ha puesto en valor la evolución y consolidación del Consorcio a lo largo de cuatro décadas.

HOMENAJE A LOS JUBILADOS

El Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de la provincia de Ciudad Real ha celebrado este martes, 5 de mayo, el acto institucional con motivo de su 40 aniversario, coincidiendo con la fecha en la que en 1986 se firmó el acta de creación de este organismo consorciado.

La jornada ha servido también para celebrar dos fechas especialmente significativas para el colectivo, la celebración el pasado mes de marzo del día del patrón de los bomberos, San Juan de Dios, y el Día Internacional del Bombero, que se conmemora el 4 de mayo.

Durante el acto, se ha reconocido la labor de 23 trabajadores y trabajadoras del servicio jubilados durante 2025, así como la de los servicios de la Central y la de los ayuntamientos que en su día cedieron terrenos y colaboraron en la construcción de los nueve parques de bomberos existentes en la provincia.

El acto ha comenzado con la proyección de un vídeo conmemorativo que ha recorrido la trayectoria del Consorcio desde su creación hasta la actualidad. En este audiovisual se ha puesto en valor el espíritu de cooperación que hizo posible su nacimiento, así como el carácter innovador de un modelo que, en su momento, supuso una referencia en la organización de la protección contra incendios en el ámbito provincial.

La ceremonia ha continuado con el reconocimiento a los 23 profesionales jubilados, que han recibido una placa en agradecimiento a sus años de servicio y dedicación.