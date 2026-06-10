Diputación Ciudad Real culpa a Junta de impedir su ayuda a Plan Corresponsables en pueblos de más de 10.000 habitantes

La portavoz del equipo de Gobierno en la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real no podrá colaborar en la financiación del Plan Corresponsables en los municipios de más de 10.000 habitantes porque la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha emitido informe favorable de no duplicidad para estas localidades.

Así lo ha informado este miércoles la portavoz del Gobierno provincial, Rocío Zarco, quien ha explicado que la Junta de Gobierno sí ha aprobado el convenio del Plan Corresponsables para municipios menores de 10.000 habitantes, con una aportación provincial de 259.000 euros, pero ha lamentado que no pueda hacerse lo mismo con los municipios de mayor población, pese a que el presupuesto de la Diputación contempla para 2026 una partida de 177.000 euros con ese objetivo.

La portavoz ha señalado que esta aportación provincial es "nueva este año" y responde, según ha indicado, a los recortes aplicados por el Ministerio de Igualdad en el Plan Corresponsables y a que esa financiación no ha sido asumida por la Administración autonómica.

La Diputación asumirá en los municipios menores de 10.000 habitantes en torno a un mínimo del 25% del coste, porcentaje que en algunos casos podrá alcanzar el 37%.

"El compromiso del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y del equipo de Gobierno es ayudar a todos los municipios de la provincia en el Plan Corresponsables, pero no va a ser posible en los de más de 10.000 habitantes porque la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha emitido informe favorable de no duplicidad", ha lamentado Zarco.

En la misma rueda de prensa, en la que ha comparecido junto al vicepresidente responsable de Hacienda y Organización Interna, Adrián Fernández, Zarco ha dado cuenta de los acuerdos aprobados en las dos últimas Juntas de Gobierno, que movilizan cerca de cinco millones de euros.

Entre ellos figura la convocatoria del Plan de Empleo para la contratación de técnicos en competencias digitales y puntos de inclusión digital, dotada con tres millones de euros.

Esta línea permitirá contratar a 156 personas en la provincia, con financiación íntegra de la Diputación para los costes salariales y de Seguridad Social.

Los contratos tendrán una duración máxima de doce meses y podrán desarrollarse entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, con el objetivo de reforzar la atención digital en los municipios y facilitar el acceso de la ciudadanía a las nuevas tecnologías.

La Junta de Gobierno también ha aprobado dos convocatorias de subvenciones para pequeño comercio, hostelería y alojamientos turísticos en municipios menores de 2.000 habitantes, cada una dotada con 265.000 euros, además de una línea de 272.000 euros para financiar gastos de funcionamiento de los grupos de desarrollo rural.

CONCIERTOS APLAZADOS

Durante el turno de preguntas, Zarco también se ha referido al aplazamiento del programa de conciertos solidarios de la Diputación tras la presentación de un recurso especial en materia de contratación por parte de una de las empresas que concurrieron a la licitación.

El expediente ha sido remitido al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla-La Mancha y la institución provincial está trabajando en la devolución del importe de las entradas mientras no puedan fijarse nuevas fechas.