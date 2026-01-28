La Diputación de Ciudad Real refuerza la asistencia jurídica a los ayuntamientos que carecen de medios propios

La diputada de Asistencia a Municipios de la Diputación de Ciudad Real, Maribel Mansilla. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real, a través del área de Asistencia a Municipios, ultima ya la implantación de un reglamento para la creación de un servicio jurídico que ayudará a los pequeños ayuntamientos de la provincia a realizar sus gestiones en materia económica, jurídica, urbanística o medioambiental.

Según ha explicado, durante una rueda de prensa, la diputada responsable del área de Asistencia a Municipios, Maribel Mansilla, se trabaja en la puesta en marcha de este servicio para que los municipios cuenten con una asistencia jurídica más global, capaz de abordar cada expediente desde una perspectiva integral, ya sea en el ámbito urbanístico, jurídico o medioambiental, dando respuesta a ayuntamientos que en muchos casos carecen de estos recursos.

La iniciativa, según ha destacado, se enfoca principalmente en ayudar a los ayuntamientos pequeños, que disponen de menos medios técnicos y requieren una mayor asistencia por parte de la Institución provincial para sacar adelante su gestión diaria.

Por otro lado, Mansilla ha puesto en valor el trabajo que, desde junio de 2023, se está desempeñando en el área de Asistencia a Municipios, el cual trabaja en dimensionar su estructura y en aglutinar todas las convocatorias que la Diputación concede a los ayuntamientos de la provincia, con criterios objetivos y sin diferencias entre municipios, aunque haciendo un especial hincapié en los más pequeños y atendiendo a factores de ruralidad en determinadas ayudas.

Según ha explicado, la acción del área se orienta a objetivos como la fijación de población, el fomento del empleo y la dinamización del turismo. En el ejercicio 2025, de un total de 176 millones de euros ejecutados por la Diputación, el servicio gestiona más de 94 millones de euros, una cifra que, a su juicio, refleja el peso que tiene esta área en la gestión provincial.

Entre los principales instrumentos, Mansilla ha destacado el plan de apoyo a municipios, dotado con cinco millones de euros, destinado a cubrir necesidades de los ayuntamientos, así como los planes de empleo y otros programas de subvenciones, algunas de carácter histórico, otras ampliadas y otras de nueva creación.