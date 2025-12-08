La Diputación de Cuenca celebra que la provincia haya ganado 834 residentes en el último año

Archivo - Fachada de la Diputación de Cuenca - DIPUTACIÓN DE CUENCA - Archivo

CUENCA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca celebra que la provincia haya incrementado en el último año el número de residentes en 834 y alcance la cifra de 199.859 personas residiendo en los municipios conquenses, según el censo anual de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

Este aumento supone un crecimiento del 0,42 por ciento y mantiene un crecimiento constante desde que en el año 2021 se comenzó a recoger este estudio, informa la Institución provincial.

A juicio del diputado de Reto Demográfico, Javier Cebrián, este incremento es una muestra más de que el trabajo coordinado de todas las administraciones, junto con una amplia red de aliados como son CEOE-Cepyme Cuenca, los sindicatos, los Grupos de Desarrollo Rural o entidades como Acción Contra el Hambre.

"En esta carrera de fondo puede haber reveses y momentos difíciles, pero sumar esfuerzos permite multiplicar los resultado. Esto se está viendo con datos objetivos publicados por estamentos oficiales que están marcando una tendencia de la que toda la sociedad conquense se tiene que sentir orgullosa", destaca.