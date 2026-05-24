Diputación Cuenca destinará 1,3 millones a dotar de vehículos y herramientas los parques de bomberos de Cañete y Priego. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca llevará al próximo pleno ordinario del mes de mayo una modificación presupuestaria de 1,3 millones de euros para terminar de dotar los vehículos y las herramientas necesarias para poner en marcha los parques de bomberos de Cañete y Priego.

Esto unido a la adjudicación que ya se ha realizado del mobiliario, junto con la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo; hace que se siga avanzando en trámites que culminen con la implantación del Spein en la Serranía y la Alcarria, según ha informado la Corporación provincial en nota de prensa.

El presidente, Álvaro Martínez Chana, ha hecho este anuncio tras visitar las dos localidades y ha destacado que de esta manera se va a cumplir un compromiso con estas dos comarcas conquenses.

Esta inversión va a suponer que la Diputación de Cuenca sea pionera en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios con la finalidad de que estos profesionales tengan las mejores herramientas para llevar a cabo una labor tan necesaria, han destacado desde la Diputación.

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada en el último pleno, va a servir para dar cabida a 50 plazas de bomberos funcionarios con el objetivo de iniciar los trámites de dotación de plantilla para los parques de Cañete y Priego.

Esto va a suponer casi duplicar los trabajadores de este servicio que pasarán de los 65 que hay actualmente hasta los 115 profesionales con la finalidad de mejorar la seguridad de la ciudadanía conquense.