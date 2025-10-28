Diputación de Cuenca reclama al Gobierno una financiación "justa" para reparar los daños de la dana de 2024

CUENCA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha remitido una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para expresar su disconformidad con la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, en la que se establece que el Gobierno financiará únicamente el 50% del coste de reparación de los daños provocados por la dana de octubre de 2024.

El presidente de la institución provincial, Álvaro Martínez Chana, considera que esta decisión supone "un agravio muy importante para nuestra provincia", especialmente para la zona de la Serranía Baja, la más afectada por la tormenta y donde se concentran municipios con menos de 1.000 habitantes que carecen de recursos para afrontar el 50% restante de las obras.

Martínez Chana recuerda en su misiva que el Gobierno sufragó el 100% del coste de reparación en la vecina provincia de Valencia ante el mismo fenómeno climatológico, por lo que reclama un trato igualitario para Cuenca. "No entendemos que se trate de forma distinta a territorios que han sufrido el mismo desastre", señala el presidente.

El dirigente provincial ha subrayado que, transcurrido un año desde el paso de la dana, muchas infraestructuras siguen siendo inaccesibles, algunas de ellas esenciales para la comunicación de explotaciones agrícolas y ganaderas. "Me veo en la obligación de trasladar el malestar de las personas que quieren seguir viviendo en sus pueblos y que aún hoy no pueden acceder con normalidad a ellos", lamenta Martínez Chana.

Por todo ello, Martínez Chana apela a la sensibilidad del Gobierno central y solicita una revisión urgente de la resolución para garantizar una financiación justa que permita acometer la reparación de infraestructuras locales y provinciales.

No obstante, el dirigente de la Diputación de Cuenca ha destacado y agradecido en numerosas ocasiones la sensibilidad que siempre ha tenido el actual Gobierno para ayudar ante las distintas catástrofes meteorológicas que han asolado la provincia, algo que Martínez Chana también ha querido dejar patente en la misiva.

"Confío en que el Gobierno de España demuestre una vez más su sensibilidad hacia el medio rural", concluye el presidente de la Diputación.