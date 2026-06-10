Diputación de Cuenca reconoce a los 15 mejores caldos conquenses en su XXXII Concurso de Vinos

Foto de familia del Concurso de Vinos de Cuenca. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha celebrado este jueves la entrega de premios del Concurso de Vinos de Cuenca 2026, una cita ya consolidada que pone en valor la calidad, diversidad y potencial del sector vitivinícola provincial. El certamen ha reunido un total de 153 muestras distribuidas en las categorías de vinos blancos, rosados, tintos jóvenes, tintos de más de dos años y tintos de más de tres años.

Este acto se ha celebrado en el Recinto Ferial de la Hípica y ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; así como numerosas autoridades locales, provinciales y regionales, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha destacado durante su intervención la importancia de un sector que constituye una de las principales señas de identidad del medio rural conquense y que contribuye de forma decisiva al desarrollo económico y social de numerosos municipios de la provincia.

No obstante, el dirigente provincial también ha querido pedir "unidad" al sector porque hay problemas en ciernes como el que supone la inestabilidad internacional con la amenaza de aranceles por Donald Trump o las guerras internacionales que provocan subida de precios.

También ha resaltado la importancia de que la provincia de Cuenca tenga una voz propia en materia de agua y ha tendido la mano para que de la mano del sector agrícola se pueda luchar por los intereses de esta tierra.

Martínez Chana también ha hecho referencia a la superpoblación de conejos que sufren algunas zonas de la provincia, en este punto, ha anunciado que la próxima semana se va a publicar la resolución de ayudas que llegará a 65 asociaciones de cazadores con una inversión de 326.000 euros.

La Diputación de Cuenca ha sido "pionera" en poner en marcha esta medida y ha aprovechado para mostrar el compromiso de poner en marcha más medidas para controlar la población.

LOS PREMIADOS

Los vinos presentados han sido evaluados mediante una cata técnica desarrollada con la colaboración del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf), permitiendo seleccionar las mejores referencias de cada categoría entre las bodegas y cooperativas participantes.

En la categoría de vinos blancos, en la que concurrieron 46 muestras, el primer premio fue para Puente de Rus Sauvignon Blanc, de Bodega Puente de Rus (San Clemente); el segundo premio recayó en Lágrimas Sauvignon Blanc, de Nuestra Señora de la Estrella Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (El Herrumblar); y el tercer premio fue para Villa Iulia Atia, de Villa Iulia Wines (Mota del Cuervo).

En vinos rosados, categoría que contó con 20 muestras, el primer premio fue para Lágrimas de Bobal, de Nuestra Señora de la Estrella Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (El Herrumblar); el segundo para Res Non Verba, de San Isidro Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Ledaña); y el tercero para Pozo Castillo Bobal, de Castijorge Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Castillejo de Iniesta y Graja de Iniesta).

En la categoría de tintos jóvenes, con 42 vinos participantes, el primer premio correspondió a Puente de Rus 3 Variedades, de Bodega Puente de Rus (San Clemente). El segundo premio fue para Taray Syrah Roble, de Santo Niño de la Bola Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Las Mesas); mientras que el tercer puesto lo obtuvo Dominio de Gardel Roble Tempranillo/Syrah, de Bodegas Gardel (Las Mesas).

Por su parte, en la categoría de vinos tintos de más de dos años, con 14 muestras presentadas, el primer premio recayó en Canforrales Selección, de Nuestra Señora del Rosario Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (El Provencio). El segundo premio fue para Canforrales Crianza Cabernet Sauvignon, de la misma cooperativa, mientras que el tercer premio correspondió a Vega Moragona Bobal Crianza, de La Magdalena Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Casas de Haro).

Finalmente, en la categoría de vinos tintos de más de tres años, que reunió 24 referencias, el primer premio fue para Pedroheras Crianza, de Bodegas Pedroheras (Las Pedroñeras); el segundo para Senda 66 Tempranillo, de La Candelaria Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Casas de los Pinos); y el tercero para Teatinos Signvm, de Purísima Concepción Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (Casas de Fernando Alonso).

72 MILLONES EN AYUDAS EN 2025

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado el apoyo del Ejecutivo regional al sector vitivinícola de la región asegurando que, en el 2025 tuvieron "un volumen de ayudas para el conjunto del sector de más de 72 millones de euros", la mitad para la reestructuración de los viñedos y cerca de dos millones destinados a ayudas a las bodegas para la promoción del vino en terceros países, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Una cifra que, ha incidido, a lo largo de los últimos diez años supera los 840 millones de euros en el conjunto de ayudas, lo que supone 22 millones para la promoción, para acompasarlo al esfuerzo que el sector ha hecho en modernización, tecnificación y en llevar los vinos de la región por todo el mundo: "Habéis sabido entender que hay que salir a vender a todos los mercados, nacionales e internacionales".

Además, ha destacado las buenas cifras de exportación del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha que ha cerrado un primer trimestre de año positivo en el que ha superado los 184 millones de euros exportados y los 242,3 millones de litros comercializados en el conjunto del sector.

Esto se traduce, ha dicho, en que "más de la mitad del vino que se exporta de España tiene origen en Castilla-La Mancha" y ha destacado el dinamismo del sector en la provincia de Cuenca que es la quinta provincia de España en volumen de exportación en el año 2025.

En este contexto, Martínez Guijarro ha puesto en valor el esfuerzo y al trabajo, tanto de las bodegas como por parte del sector vitivinícola, a los que ha puesto de ejemplo de adaptación a los cambios del mercado: "En cualquier bodega de la provincia de Cuenca podemos encontrar la última tecnología en materia de vinos".