Diputación Guadalajara aumenta en 1,5 millones su presupuesto de 2026 para mejorar carreteras y accesos a pueblos

Pleno en la Diputación de Guadalajara. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

GUADALAJARA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado incrementar en 1,5 millones de euros los presupuestos de 2026 para mantenimiento de carreteras y para mejora de accesos a núcleos de población. El aumento de ambas partidas forma parte de una modificación de crédito que también incluye 217.460,34 euro para arreglar caminos rurales que han resultado muy dañados por las lluvias de los últimos meses en cuatro términos municipales de la provincia.

La modificación de crédito, por un importe total de 1.740.499,34 euro, se financia con fondos del remanente positivo de tesorería de la Diputación y ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.

En nota de prensa, la Institución provincial indica que, en lo que se refiere al aumento de partidas para mantenimiento de carreteras y mejora de accesos a núcleos de población durante el año 2026, la necesidad de suplementar ambos créditos presupuestarios viene impuesta por el incremento del precio del petróleo como consecuencia de los ataques de EEUU contra Irán y la subsiguiente guerra y bloqueo de rutas marítimas de transporte del crudo.

Los caminos a los que se destinan estos nuevos fondos se encuentran en cuatro términos municipales de la provincia: Alhóndiga, Barriopedro, Casas de San Galindo y Castilforte.

El pleno, con el voto favorable de todos los grupos políticos, también ha dado luz verde al Plan de Asfaltado de calles de titularidad municipal correspondiente a la anualidad 2026. Cuenta con un presupuesto de 700.000 euros para realizar obras de mejora en calles de 47 núcleos de población de la provincia. Las actuaciones se desarrollarán sobre una superficie aproximada de 45.031 km 2 .

La inversión prevista para la ejecución de este Plan asciende a 699.705 euro, de los que la Diputación financiará 604.952euro (el 86,46%), mientras que los municipios beneficiarios aportarán los 94.752euro restantes (el 13,54 %), en las cuantías que les corresponden según el criterio poblacional establecido en el Plan Provincial de Cooperación.

En 2026, el Plan de Asfaltado llegará a un total de 47 núcleos de población de la provincia, distribuidos en cinco zonas: 9 en la zona Cifuentes, 11 en la zona de Cogolludo, 5 en la zona de Guadalajara, 10 en la zona de Molina y 12 en la de Sigüenza.

RED PROVINCIAL DE APOYO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

El pleno también ha aprobado el reglamento que regulará la creación, naturaleza, funcionamiento y gestión de la Red Provincial de Apoyo a la Cooperación Internacional al Desarrollo. El acuerdo ha sido adoptado con los votos favorables del equipo de Gobierno y sin apoyo de Vox, que ha votado en contra, ni PP, que se ha abstenido.

Esta Red Provincial de Apoyo a la Cooperación al Desarrollo se concibe como un nuevo instrumento que facilitará y permitirá que otras administraciones y/o entidades del sector público, agentes económicos y sociedad civil de la provincia puedan realizar voluntariamente aportaciones económicas o técnicas que refuercen las políticas impulsadas por la Diputación en esta materia.

El reglamento aprobado establece que los recursos incorporados a la Red podrán destinarse a convocatorias públicas de subvenciones a proyectos de cooperación y también a actuaciones directas en situaciones de emergencia, crisis sobrevenidas o catástrofes naturales.

De esta forma, administraciones como ayuntamientos y otras entidades de la provincia que no disponen de recursos suficientes para realizar acciones propias en materia de cooperación al desarrollo podrán, si así lo deciden, realizar aportaciones a las iniciativas que lleva a cabo la Diputación Provincial.

TRAVESÍAS DE EL CASAR Y DE AZUQUECA DE HENARES.

De igual modo se han aprobado las mutaciones demaniales subjetivas de ambas travesías a favor de los ayuntamientos de El Casar y de Azuqueca de Henares.

Se trata de la rotonda de acceso al centro de salud de El Casar y del tramo de la GU-103 que va desde la Avenida de Alcalá hasta el cruce con la calle Rafael Guijosa de Azuqueca de Henares.

El acuerdo del pleno de la Diputación se ha adoptado por unanimidad de todos los grupos políticos y responde a la voluntad expresada por ambos ayuntamientos de hacerse cargo de la titularidad de los tramos viales o travesías que pasan por sus respectivos cascos urbanos.

SUBVENCIONES TAURINAS

Lo que no ha prosperado es la moción del PP en la que pedía la creación de una convocatoria de subvenciones para los ayuntamientos que organizan festejos taurinos. El equipo de Gobierno ha justificado su rechazado indicando que "la mayoría de los pueblos de la provincia tienen otras prioridades y otras necesidades a las que destinar los fondos y las ayudas que puede aportarles la Diputación".

"De todos los pueblos de Guadalajara, un tercio celebra eventos taurinos, una cifra importante que refleja el arraigo y la relevancia del sector de la tauromaquia en la provincia", pero "son dos tercios los pueblos que no celebran ningún festejo taurino por falta de recursos de todo tipo, por limitación del presupuestario, por condiciones geográficas y/o por no tener tradición taurina", ha dicho el vicepresidente cuarto de la Diputación y delegado de Desarrollo Rural, Héctor Gregorio.

Mientras, el portavoz 'popular', Román García, ha advertido de las crecientes dificultades que afrontan los ayuntamientos para organizar estos festejos debido al incremento de costes, las exigencias normativas y la limitada capacidad financiera de muchos consistorios, especialmente los más pequeños.

De ahí que la propuesta de su grupo plantease crear una línea específica de ayudas con cargo al remanente existente en la Diputación que permita garantizar la continuidad de los festejos taurinos en la provincia y ayudar a los pueblos a celebrar sus fiestas en torno al toro mientras no se modifique el reglamento autonómico para flexibilizar y abaratar su celebración.

Tampoco ha prosperado la propuesta presentada por el Grupo Popular para habilitar un nuevo acceso para el parque de bomberos de Molina de Aragón. La iniciativa ha sido calificada por el equipo de Gobierno de "improvisada" por carecer "de base técnica, datos objetivos y una demanda real planteada por alguna administración o colectivo ciudadano".

El Grupo Popular en la Diputación Provincial de Guadalajara ha lamentado que el equipo de Gobierno haya votado en contra, en el Pleno celebrado este viernes.

La iniciativa, defendida por la diputada provincial del Partido Popular, Concha Casado, planteaba "el inicio inmediato de los trabajos técnicos necesarios" para estudiar una conexión directa desde el entorno del Polígono Industrial de Los Tobares hacia la carretera GU-958 y la zona de la sierra, evitando en la medida de lo posible el paso de los vehículos de emergencia por el casco urbano de Molina de Aragón.