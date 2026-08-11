Diputación de Guadalajara reivindica el éxito de los collares de vallado virtual de ganado tras el incendio de La Mierla

Vacas con collares de vallado virtual. - DIPUTACIÓN

GUADALAJARA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara ha celebrado el éxito del funcionamiento de los collares de vallado virtual para ganado subvencionados por la Institución tras su utilidad frente al incendio de La Mierla.

Desde la Diputación han ejemplificado el uso de estas herramientas para salvar cabezas de ganado a través de la experiencia del presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra Norte y titular de una explotación de unas 370 cabezas de ganado vacuno distribuidas entre La Nava y el entorno de Alcorlo, Fernando Moreno.

En cada caso utilizó los collares virtuales de una manera diferente para salvar a sus animales. "Aquí en La Nava, gracias a los collares, estuve bastante tranquilo porque agrupamos las vacas y las metimos pegadas al casco urbano y sabía que ahí el fuego no iba a llegar. En cambio, en los otros pastos que tengo en la zona de Alcorlo, saqué entre 40 y 50 vacas del fuego y para eso tuvimos que desconectar todos los collares para que se fueran donde quisieran porque se quemaban", ha relatado Moreno sobre lo vivido durante los primeros días del incendio, según ha trasladado la Institución provincial por nota de prensa.

Óscar de la Torre, ganadero de Las Navas de Jadraque, también reconoce la utilidad que tuvieron los collares virtuales, porque "sobre todo sabíamos dónde estaban y teníamos los animales controlados, pero hubo momentos muy duros".

Fernando Sánchez apunta que al menos en otra explotación, la de "Manu y Ángela, de Gascueña de Bornova, también estuvieron ahí con los collares y tuvieron las vacas encerradas o por lo menos agrupadas".

La convocatoria de 2026 para cuando los ganaderos estén en condiciones de pedir las ayudas.

La convocatoria de la Diputación para subvencionar la adquisición de collares o vallados virtuales para el ganado se creó en 2025 con el objetivo de ayudar a proteger a los animales ante posibles ataques de lobos.

Fueron 18 las explotaciones ganaderas que el año pasado recibieron estas ayudas.

Se da la circunstancia de que convocatoria correspondiente al ejercicio 2026 había sido aprobada por la Diputación de Guadalajara dos días antes del inicio del incendio de La Mierla, en la Junta de Gobierno celebrada el 14 de julio, y de nuevo está dotada con 300.000 euros.

Sin embargo, debido a las circunstancias y problemas excepcionales que el incendio ha provocado para el sector ganadero, la Diputación ha decidido posponer la publicación de esta convocatoria hasta que los ganaderos hayan podido resolver los problemas más acuciantes que tienen en este momento y puedan dedicarse a tramitar sus solicitudes.

En principio se prevé que la convocatoria de los collares virtuales se publique en la última semana del mes de agosto.