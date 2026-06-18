La Diputación de Guadalajara replica a Núñez que fue una ayuda suya la que posibilitó la reforma del colegio de Pastrana

Archivo - Visita al CRA de Pastrana. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN - Archivo

GUADALAJARA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Diputación de Guadalajara, David Pardo, responsable del área de Infraestructuras, ha criticado que el líder regional del PP, Paco Núñez, haya "faltado a la verdad" en sus declaraciones sobre la actuación de reforma y acondicionamiento realizada en el colegio público de Pastrana y ha aclarado que esa obra fue pagada por la Diputación de Guadalajara a través de una convocatoria del Fondo de Inversiones Municipales (FIM) para municipios cabecera de comarca afectados por la despoblación.

Pardo ha respondido así después de que este miércoles, Paco Núñez, asegurara que el Ayuntamiento de Pastrana había realizado una inversión para modernizar y adaptar el colegio de la localidad, afirmando que "un municipio de menos de 1.000 habitantes ha destinado más de 300.000 euros a mejorar las cubiertas, garantizar la accesibilidad y poner al día un centro educativo en el que estudian más de 70 niños".

Pardo ha considerado necesario aclarar que con cada convocatoria del FIM la Diputación asigna a Pastrana, como municipio cabecera de comarca, 300.000 euros y que en la convocatoria de 2024 el Ayuntamiento de la localidad decidió destinar esos fondos de la Diputación a mejorar el estado del CRA 'Duques de Pastrana'.

Por una parte, ha señalado que "cada vez que llevamos a pleno una nueva convocatoria del FIM para municipios cabecera de comarca, donde está incluido Pastrana, el PP vota siempre en contra y pide que se elimine" y, por otra, ha pedido al líder regional del PP que "no enturbie una actuación que es ejemplo de colaboración entre administraciones de distintos signo político" con unas "declaraciones inexactas, que faltan a la verdad, y que buscan una confrontación política que no tiene ningún sentido", realizadas además en presencia del alcalde de la localidad, Carlos Largo.

En este contexto, ha recordado que cuando acabó la obra del colegio se realizó una visita conjunta del alcalde, los representantes de la Diputación y de la Delegación de Educación del Gobierno regional, en la que "todos nos felicitamos por una actuación que beneficia a Pastrana, a los niños de la zona y al profesorado, que decidió y proyectó el Ayuntamiento y que pagó la Diputación", por lo que no entienden "esa nota de prensa del señor Núñez diciendo que lo hizo todo el esfuerzo del alcalde".

"Durante los siete años que lleva José Luis Vega presidiendo la Diputación, valoramos mucho el trabajo que hacen todos los alcaldes y alcaldesas, sean del signo político que sean, les atendemos a todos independientemente de su color partidista y se reparten fondos a todos los municipios, dejando a los ayuntamientos la decisión de dónde gastar el dinero que les corresponde", ha subrayado Pardo, quien ha insistido en que "en este caso concreto, el alcalde de Pastrana, del PP, se ha beneficiado de una inyección de 300.000 euros de la Diputación, gobernada por el PSOE, que es absurdo intentar utilizar como argumento de confrontación partidista como ha hecho el señor Núñez".

Así, insiste en que fue la inversión de la Diputación la que pagó los trabajos en el CRA de Pastrana. El proyecto al que el Ayuntamiento de Pastrana decidió destinar los 300.000 euros que le correspondieron en el FIM de 2024 resolvió varios problemas que el CRA 'Duques de Pastrana', que tenía en el exterior de sus edificios, en el pavimento de los patios, en sus accesos y en su instalación eléctrica.

La actuación consistió en rehabilitar las cubiertas de los edificios que albergan las aulas del centro educativo, así como la fachada que da al patio de uno de ellos, así como en regularizar y unificar el pavimento de todo el patio.

También se resolvieron los accesos peatonales del colegio y uno rodado para emergencias, se renovaron las redes de recogida de aguas pluviales y toda la instalación eléctrica interior, además de instalar toldos en los patios para proteger del sol al alumnado en los meses cálidos del curso escolar.