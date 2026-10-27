La Diputación de Toledo aborda en pleno el presupuesto de 2027 y aprueba 3,6 millones para la gestión de residuos

Pleno en la Diputación de Toledo. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Toledo ha celebrado este martes el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, en el que se han abordado las líneas fundamentales del presupuesto para 2027 y se ha aprobado una modificación presupuestaria de 3,6 millones de euros destinada al Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales (CSPM).

En cuanto a los presupuestos, a la previsión consolidada de ingresos y gastos de la institución provincial, el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria (OAPGT) y el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) asciende a 220.861.595 euros.

Según la institución provincial, las previsiones contemplan un incremento del 5% en los gastos de personal, la continuidad de las políticas de gasto de ejercicios anteriores y una inversión en gastos de capital de 56,2 millones de euros. Asimismo, la deuda viva estimada a 31 de diciembre de 2027 se sitúa en 16,61 millones de euros.

Estas líneas constituyen una planificación inicial, elaborada tomando como referencia la estimación de cierre del ejercicio 2026, y servirán de base para preparar el presupuesto definitivo del próximo año.

3,6 MILLONES DE EUROS PARA EL CONSORCIO DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

El pleno ha aprobado el expediente de modificación del presupuesto general de 2026, mediante suplemento de crédito, para realizar una aportación extraordinaria de 3,6 millones de euros al Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales.

Esta aportación tiene como objetivo garantizar la cobertura de los gastos derivados de la gestión de residuos de los municipios consorciados hasta el cierre del ejercicio.

La medida responde al incremento de los costes de los servicios prestados por el Consorcio, cuyo gasto presupuestario ha aumentado en 6,68 millones de euros respecto a 2025.

La modificación permitirá disponer de crédito suficiente para afrontar las obligaciones pendientes y contabilizar la factura correspondiente al servicio del mes de noviembre.

La financiación se realizará con cargo al remanente de tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de la Diputación de Toledo de 2025.

El expediente contempla la aprobación inicial de la modificación y su exposición pública durante quince días hábiles, tras los cuales quedará definitivamente aprobada si no se presentan reclamaciones.

MARÍA BELÉN SÁNCHEZ MARTÍN, NUEVA DIPUTADA DEL PSOE

La sesión ha incluido también la toma de posesión de María Belén Sánchez Martín, concejal de Layos, como nueva diputada provincial por el Partido Judicial de la Zona de Toledo-Illescas.

Su incorporación se produce tras la renuncia al acta de Francisco Rodríguez, nombrado el pasado mes de septiembre coordinador de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo.

El Grupo Socialista ha agradecido a Rodríguez el trabajo y el compromiso demostrados durante esta legislatura y le ha deseado la mayor de las suertes en su nueva responsabilidad, desde la que seguirá al servicio de la ciudadanía de la provincia de Toledo.

Asimismo, han dado la bienvenida a Belén Sánchez Martín y le han deseado lo mejor en esta nueva etapa, en la que sumará su trabajo al del grupo para defender los intereses del conjunto de la ciudadanía de la provincia y contribuir a mejorar los servicios y las oportunidades en sus municipios.