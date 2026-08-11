La Diputación de Toledo culmina la adquisición de la Escuela de Enfermeras para reconvertirla en residencia universitaria - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Diputación Provincial de Toledo ha formalizado la adquisición de la antigua Escuela de Enfermeras de la capital regional, situada en el barrio de Palomarejos, mediante la firma de la escritura de compraventa con la Tesorería General de la Seguridad Social, culminando así el proceso iniciado por la institución provincial para incorporar este inmueble a su patrimonio.

Así lo han ratificado mediante firma ante notario la presidenta de la Diputación provincial de Toledo, Concepción Cedillo, y el Secretario provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Toledo, Enrique Molina Prados, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La operación se ha realizado por un importe de 2.048.397 euros, cantidad fijada por la Tesorería General de la Seguridad Social y aceptada por la Diputación, y supone un nuevo paso en el proyecto para transformar el edificio en una residencia universitaria que permita ampliar la oferta pública de alojamiento para estudiantes.

La adquisición del inmueble constituye una actuación vinculada directamente al compromiso de la Diputación de Toledo con la educación y la igualdad de oportunidades, especialmente para los jóvenes de los municipios de la provincia que tienen que desplazarse a Toledo para cursar sus estudios universitarios.

Por ello, la presidenta provincial ha señalado, tras la firma de la escritura, que "la Diputación vuelve a demostrar que está al lado de los municipios y de sus vecinos cuando existe una necesidad y que nuestra responsabilidad es generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida".

La institución provincial cuenta actualmente con las 92 plazas de la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza, una oferta que ha registrado una demanda muy superior a las plazas disponibles, con cerca de 300 solicitudes en el último curso. Además, más del 90 por ciento de los usuarios de esta residencia proceden de la provincia de Toledo y más del 70 por ciento son de Talavera de la Reina y su comarca, según los datos facilitados por la Diputación.

Cedillo ha señalado que "queremos que ningún joven de nuestros pueblos tenga que renunciar a estudiar en Toledo por no disponer de un alojamiento adecuado y accesible".

Con esta nueva adquisición, la Diputación da respuesta a una necesidad que afecta al conjunto de la provincia y avanza en el objetivo de que estudiar no dependa del código postal. La institución provincial ha defendido desde el inicio de este proyecto que ningún joven de la provincia debe tener que renunciar a cursar estudios universitarios por no disponer de un alojamiento accesible.

UN EDIFICIO QUE VUELVE A TENER UNA FINALIDAD PÚBLICA

El inmueble adquirido está situado entre las calles Lisboa, Alicante y Cáceres, en el barrio de Palomarejos, y es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, como sucesora universal del Instituto Nacional de Previsión, que lo adquirió mediante escritura de compraventa en 1971.

El edificio está compuesto por planta semisótano, planta baja y tres plantas, con una superficie construida de 4.832 metros cuadrados, según la referencia catastral que consta en el expediente de adquisición, además de una zona ajardinada de 779 metros cuadrados.

La incorporación del inmueble al patrimonio provincial permitirá recuperar para un uso público un edificio que actualmente se encuentra en desuso y avanzar en su transformación en un nuevo recurso residencial destinado a estudiantes universitarios.

La presidenta de la Diputación ha reiterado el compromiso de la institución provincial con los jóvenes y con la igualdad de oportunidades, poniendo de manifiesto que "facilitar el acceso a los estudios universitarios es también invertir en el futuro de Toledo".

La adquisición se suma así a las políticas que la Diputación viene desarrollando para apoyar a los municipios y mejorar las oportunidades de sus vecinos, con especial atención a la formación de los jóvenes y a la eliminación de las barreras económicas y territoriales que pueden dificultar su acceso a la universidad.

La Diputación Provincial de Toledo depositó el pasado 30 de marzo el 5 por ciento del precio de venta, por importe de 102.420 euros, y ha completado ahora la operación mediante el abono de los 1.945.977 euros restantes en el momento de formalización de la escritura.

Para hacer frente a la adquisición, la institución provincial adjudicó el 22 de julio una operación de préstamo a largo plazo por importe de 2.048.397 euros al Banco Santander, S.A., cuyo contrato ha sido formalizado el 11 de agosto.

La operación de adquisición cuenta con los correspondientes informes de la Secretaría General y de la Intervención General de la Diputación y ha seguido el procedimiento establecido para la incorporación del inmueble al patrimonio provincial.

Con la firma de la escritura, la Diputación culmina la adquisición de la antigua Escuela de Enfermeras y abre una nueva etapa centrada en la adecuación del edificio y en el desarrollo del proyecto de residencia universitaria, una iniciativa que refuerza el compromiso de la institución provincial con la educación, la igualdad de oportunidades y el futuro de los jóvenes de Toledo.