La Diputación de Toledo lamenta la exclusión de la provincia en los fondos EDIL y pide explicaciones al Gobierno

TOLEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, ha comparecido este viernes para expresar "la preocupación, enfado e indignación" de la institución provincial ante la reciente resolución de los fondos europeos EDIL, que deja en una situación de agravio comparativo a la provincia de Toledo.

El proyecto tumbado por el Ministerio era un plan diseñado por la Diputación para toda la provincia de Toledo, contemplando: La Sagra Alta, La Sagra Baja, Mancha Alta Occidental, Mancha Alta Oriental, Torrijos Sur, Torrijos Norte, Mesa de Ocaña, Comarca de Talavera y Montes de Toledo, ha informado la DIputación en nota de prensa.

Cada una de estas áreas habría recibido un tratamiento como "área urbana funcional", tras un análisis detallado de sus necesidades de desarrollo y potencial económico, social y medioambiental, y considerando las interrelaciones entre ellas.

El proyecto de la Diputación incluía un enfoque integrado para atender las necesidades identificadas y el potencial existente en cada comarca, así como la participación ciudadana en la preparación y ejecución de la estrategia, garantizando un modelo de desarrollo sostenible y colaborativo a nivel provincial.

De los 204 municipios que conforman la provincia, solo siete han sido beneficiados con estos fondos, lo que supone que 197 localidades, es decir, el 96,5% del territorio, queden fuera de la convocatoria. En términos poblacionales, esto se traduce en que más de 720.000 toledanos se ven privados de "inversiones necesarias para impulsar el desarrollo de sus municipios y comarcas".

La portavoz ha calificado como "injustificable e inadmisible" la exclusión de la ciudad de Toledo, la única capital de Castilla-La Mancha que no ha recibido ni un solo euro de estos fondos, pese a la presentación de proyectos "estratégicos y de gran impacto en la mejora de la calidad de vida, el patrimonio y la proyección cultural y turística de la capital".

"Es incomprensible que, mientras otros municipios de Castilla-La Mancha reciben millones de euros, el proyecto provincial de 90 millones no haya sido seleccionado. Todo apunta a que hay una excesiva carga política y una 'mano negra' que ha influido en el reparto", ha dicho, para agregar que "resulta incomprensible que proyectos que cuentan con plena solidez técnica hayan sido desestimados con la justificación de una 'puntuación insuficiente' mientras otras capitales sí han sido beneficiarias".

La Diputación de Toledo recuerda que la provincia supone el 35% de la población de Castilla-La Mancha, pero con esta resolución recibirá menos del 24% de los fondos europeos destinados a la región. "Una decisión que pone de manifiesto la mala gestión política y administrativa de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, y que genera un agravio territorial evidente", ha destacado.

La portavoz ha subrayado que el coste de oportunidad de esta exclusión "es enorme". "Solo en la ciudad de Toledo, supone perder 17 millones de euros que estaban destinados a actuaciones para modernizar barrios, atraer visitantes, generar empleo local y avanzar en igualdad de oportunidades respecto a otras ciudades españolas".

En este sentido, la Diputación ha exigido a la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, que dé explicaciones públicas "sobre las razones de este fracaso, los pasos a seguir para corregirlo y las garantías de que no volverá a repetirse".

Asimismo, la portavoz ha anunciado que la institución provincial acompañará a los ayuntamientos afectados en la presentación de alegaciones a la resolución provisional, con el objetivo de demostrar la validez y solidez técnica de los proyectos presentados.

PLAN CORRESPONSABLES

En la comparecencia también ha recordado que no es la primera vez que la provincia de Toledo se ve perjudicada por decisiones del Gobierno central y la inacción del Ejecutivo autonómico, citando como ejemplo el futuro incierto del Plan Corresponsables, "que amenaza con recaer en las Diputaciones y Ayuntamientos ante la postura de la Junta de Comunidades, que ya ha adelantado que no va financiarlo".

De este modo, De Frutos ha concluido que "si sale adelante pretenden apuntarse el tanto, y si no sale adelante, dirán que la culpa es de las Diputaciones".