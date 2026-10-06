La Diputación de Toledo lanza cuatro convocatorias de ayudas en cultura con 1,35 millones de euros de inversión en 2027

La Diputación de Toledo apuesta por la cultura en los pueblos con cuatro convocatorias. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Cultura de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas, ha presentado este martes en el Centro Cultural San Clemente las cuatro convocatorias que pone en marcha su departamento para el ejercicio 2027, con una inversión conjunta de 1.350.000 euros destinada a apoyar la actividad cultural en los municipios de la provincia.

Las cuatro convocatorias quedan distribuidas en dos grandes bloques. Concretamente destinará 1.100.000 euros a las entidades locales, y 250.000 euros dirigidos directamente a las asociaciones culturales, bandas de música y asociaciones musicales, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Tomás Arribas ha destacado que el objetivo se centra en que "los ayuntamientos y las entidades culturales y musicales de la provincia puedan programar, mejorar sus instalaciones y desarrollar sus actividades con recursos y con mayor capacidad de planificación".

El Área de Cultura ha mantenido además la apuesta por las convocatorias anticipadas, de manera que municipios y asociaciones puedan conocer con antelación los recursos disponibles para organizar su actividad cultural de 2027.

750.000 EUROS PARA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL

La convocatoria de Promoción y Fomento de la Actividad Cultural cuenta con 750.000 euros y está destinada a ayuntamientos, entidades locales menores y pedanías de la provincia, con la excepción de los ayuntamientos de Toledo, Talavera de la Reina, Illescas y Seseña.

La línea va a permitir apoyar actividades e iniciativas artístico-culturales relacionadas con la música, danza, baile, teatro, cine, fotografía, magia, pintura, escultura, literatura, poesía, folclore y tradiciones, entre otras manifestaciones culturales.

Una de las principales novedades para 2027 será la consolidación desde el inicio de los 750.000 euros.

En 2026, esta convocatoria partía de una dotación inicial de 550.000 euros, ampliable posteriormente en otros 200.000 euros.

Para 2027, el Área de Educación y Cultura ha incorporado desde el primer momento la totalidad de esa financiación.

De esta forma, los municipios van a contar desde el inicio con la totalidad de los recursos previstos, favoreciendo una mayor capacidad de planificación de sus actividades culturales.

350.000 EUROS PARA LA DOTACIÓN Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

La segunda convocatoria, dirigida a las entidades locales, va a disponer de una partida de 350.000 euros para la dotación y mejora de equipamientos culturales.

La convocatoria se dirige a las entidades locales de la provincia, con la excepción de los ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina.

Los 350.000 euros ayudarán a asumir inversiones destinadas a escenarios, telones, atriles, equipos de sonido y megafonía, micrófonos, altavoces, iluminación, sistemas de proyección, paneles expositores, vitrinas y mobiliario para bibliotecas, entre otros equipamientos culturales.

También en este caso se ha consolidado desde el inicio la financiación prevista para 2027. En 2026 se contaba con una partida inicial de 300.000 euros y una posible ampliación de 50.000 euros.

Además, las entidades locales podrán iniciar las inversiones subvencionables desde la fecha de presentación de la solicitud, sin tener que esperar al 1 de enero de 2027, y ejecutarlas hasta el 15 de octubre de 2027.

En conjunto, las dos convocatorias destinadas a las entidades locales han sumado 1,1 millones de euros para apoyar la programación cultural y mejorar los equipamientos de los municipios de la provincia.

250.000 EUROS PARA LAS ASOCIACIONES CULTURALES Y MUSICALES

El segundo gran bloque de las convocatorias ha estado dirigido directamente a las asociaciones culturales, bandas de música y asociaciones musicales de la provincia, con una dotación global de 250.000 euros.

La convocatoria destinada a asociaciones culturales sin ánimo de lucro ha alcanzado los 150.000 euros, frente a los 110.000 euros de 2026.

Estas ayudas respaldarán, entre otras actuaciones, viajes histórico-culturales dentro de la provincia de Toledo, jornadas y eventos socioculturales, certámenes literarios, de poesía, lectura, pintura, cine o fotografía, talleres, actividades formativas, recitales, proyecciones y celebraciones folclóricas.

La convocatoria destinada a bandas de música y asociaciones musicales va a contar en 2027 con 100.000 euros, consolidando una línea de crecimiento continuado durante los últimos ejercicios.

La dotación ha pasado de los 70.000 euros de 2023 a los 80.000 euros de 2024; los 85.000 euros de 2025 a 90.000 euros de 2026 y 100.000 euros en 2027.

En este periodo, la dotación ha aumentado en 30.000 euros, un 42,9 por ciento. Respecto a 2026, el incremento ha sido de 10.000 euros, un 11,1 por ciento.

La convocatoria va a facilitar la financiación de la adquisición y reparación de instrumentos musicales, material y accesorios musicales, equipos de sonido, partituras, atriles y uniformes, así como la organización y participación en certámenes, encuentros y otros eventos socioculturales de música dentro de la provincia de Toledo.

Tomás Arribas ha destacado que "son recursos que llegan directamente a unas asociaciones y agrupaciones que tienen una presencia muy importante en nuestros pueblos y que contribuyen a mantener viva la actividad musical y cultural durante todo el año".

1,35 MILLONES DE EUROS PARA LAS CUATRO CONVOCATORIAS CULTURALES

Las cuatro convocatorias alcanzan conjuntamente los 1.350.000 euros: 750.000 euros para Promoción y Fomento de la Actividad Cultural de las entidades locales; 350.000 euros para Dotación y Mejora de Equipamiento Cultural; 150.000 euros para asociaciones culturales; y 100.000 euros para bandas de música y asociaciones musicales.

Frente a los 1.050.000 euros de dotación inicial de estas mismas cuatro líneas en 2026, las convocatorias de 2027 han partido con 300.000 euros más desde el principio, lo que ha supuesto un incremento aproximado del 28,6 por ciento.

El diputado de Cultura ha destacado también el trabajo del equipo humano del Área de Cultura para gestionar estas convocatorias y mantener el compromiso con los ayuntamientos y con los ciudadanos de la provincia de Toledo.

El diputado de Cultura también ha puesto en valor el papel de los ayuntamientos en el desarrollo de la actividad cultural de la provincia.

"La cultura se construye también desde los pueblos, desde sus espacios culturales, desde sus asociaciones, desde sus grupos y desde todas las personas que participan y hacen posible cada actividad", ha afirmado.