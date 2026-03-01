La Diputación Toledo licita la instalación de ocho puntos de observación de fauna en la Campana de Oropesa. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS)

La Diputación de Toledo ha abierto un proceso de licitación para el diseño, suministro e instalación de ocho hides --escondites o refugios especializados para la observación y fotografía de fauna-- en distintos puntos de la Campana de Oropesa, una de las zonas con mayor valor natural y biodiversidad de la provincia.

Esta actuación, financiada con fondos europeos del programa Next Generation EU, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de la Campana de Oropesa, que persigue transformar el modelo turístico de esta parte de la provincia de Toledo.

Según informa la Institución provincial, el proyecto se articula como una actuación estratégica dentro de un plan más amplio que busca diversificar la oferta turística, potenciar el ecoturismo y reforzar los valores ambientales de la comarca, en coherencia con los objetivos de conservación de espacios incluidos en la Red Natura 2000.

INFRAESTRUCTURAS ESPECIALES PARA EL TURISMO DE FAUNA Y NATURALEZA

Los ocho hides previstos en esta licitación están diseñados para ofrecer a visitantes y profesionales, como fotógrafos de naturaleza y aficionados al avistamiento de fauna silvestre, puntos de observación únicos sin perturbar a las especies ni su hábitat.

Se instalarán observatorios adaptados para la invernada de grullas y para fotografía acuática y estructuras específicas para grandes rapaces y la berrea.

Además de los refugios, el proyecto contempla mejoras ambientales complementarias como la creación de bebederos y posaderos, y la mejora de la vegetación en los entornos naturales, todo ello con criterios de sostenibilidad técnica, integración paisajística y respeto al medio.

La iniciativa forma parte de una planificación a medio y largo plazo que pretende consolidar a la Campana de Oropesa como un destino de naturaleza de referencia, capaz de atraer a un perfil de visitante de alto valor añadido y de contribuir a la desestacionalización del turismo en la zona.

El plan abarca experiencias vinculadas no solo a la observación de aves, sino también a rutas de paisaje que conectan los principales miradores y recursos naturales de la comarca.

La fase final del contrato incluye una prueba piloto durante la primavera de 2026, en la que fotógrafos especializados validarán la funcionalidad y comodidad de los escondites, con el objetivo de ajustar detalles técnicos antes de su puesta en uso general.