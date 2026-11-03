La Diputación de Toledo lleva Sabor Toledo a las comarcas con una primera feria en Quintanar de la Orden

Presentación del Sabor Toledo, edición La Mancha. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras el estreno en Toledo de la feria 'Sabor Toledo', la Diputación se dispone a llevar la experiencia a las comarcas de la provincia con un programa de ferias gastronómicas bajo el nombre 'Sabor Toledo-Edición La Mancha'. Una gira que comenzará en Quintanar de la Orden, del 4 al 6 de diciembre.

El vicepresidente y diputado de Promoción Turística de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha presentado este martes en Toledo esta nueva etapa junto al secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, y el alcalde de Quintanar de la Orden, Pablo Nieto.

"Sabor Toledo representa a toda la provincia y ahora llega a sus comarcas y municipios", ha destacado Romera, quien ha recordado que la primera edición del festival, celebrada en septiembre en la capital provincial, superó todas las expectativas y reunió a más de 60.000 visitantes.

El vicepresidente ha explicado que el objetivo es que "Sabor Toledo" vaya mucho más allá de una cita puntual y se convierta en una marca gastronómica permanente, capaz de mantener su actividad durante el año y de acercar sus beneficios a todo el territorio.

"Queremos convertir el éxito de "Sabor Toledo" en oportunidades para productores, hosteleros y municipios", ha afirmado, poniendo el acento en la importancia de apoyar al tejido productivo local y dar mayor visibilidad a las empresas y productos de la provincia.

En este sentido, Romera ha defendido que "la gastronomía une identidad, empleo, emprendimiento y oportunidades para nuestros pueblos", destacando que estas ferias permitirán acercar la promoción turística a los municipios y favorecer nuevas posibilidades de desarrollo.

Quintanar de la Orden abre una nueva etapa La primera feria comarcal se celebrará del viernes 4 al domingo 6 de diciembre en el Paseo de Colón de Quintanar de la Orden, una localidad con una importante tradición agrícola y agroalimentaria que será el punto de partida de esta nueva etapa de Sabor Toledo.

"Quintanar de la Orden abrirá esta nueva etapa. La Mancha será la primera comarca de un proyecto con vocación provincial", ha señalado Romera.

El recinto contará con espacios destinados a productores agroalimentarios y hostelería, además de una zona multifuncional para actividades y espectáculos.

La feria será de acceso gratuito y reunirá propuestas gastronómicas, culturales y familiares, con demostraciones culinarias, showcookings, teatralizaciones vinculadas al patrimonio y las tradiciones de la comarca, conciertos y actividades infantiles durante el sábado y el domingo.

La iniciativa está impulsada por la Diputación de Toledo y organizada por Fedeto y el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, manteniendo la colaboración público-privada que ha caracterizado a "Sabor Toledo" desde su nacimiento.

Manuel Madruga ha destacado "la importancia de iniciativas como "Sabor Toledo" para dar visibilidad al tejido empresarial de la provincia, que en muchas ocasiones encuentra dificultades para promocionar sus productos y su transformación en propuestas gastronómicas".

En este sentido, ha recordado "el éxito de la reciente cita celebrada en Toledo, que superó las expectativas del propio sector empresarial, y ha confiado en que la nueva convocatoria de Quintanar tenga una acogida igualmente positiva".

Madruga ha subrayado también que "el impulso de este tipo de eventos contribuye a dinamizar la economía local, generar oportunidades para las empresas y la hostelería y poner en valor la gastronomía, los productos agroalimentarios y el patrimonio cultural de los municipios".

Asimismo, ha reivindicado la colaboración público-privada como elemento imprescindible para extender Sabor Toledo a las distintas comarcas, fortalecer el tejido productivo y contribuir a combatir la despoblación El alcalde de Quintanar de la Orden, Pablo Nieto, ha señalado que la celebración de "Sabor Toledo" en el municipio supone una nueva oportunidad para impulsar el comercio local y dinamizar la actividad económica, sumándose a otras iniciativas promovidas por el Ayuntamiento, como las Noches en Blanco, la Feria de la Automoción o las campañas de comercio en la calle".

En este sentido, ha destacado que "el evento tendrá un carácter diferente, con la gastronomía y los productos agroalimentarios como protagonistas, y permitirá ofrecer a vecinos y visitantes una jornada de encuentro y descubrimiento".

Nieto ha agradecido a la Diputación de Toledo su apuesta por Quintanar de la Orden y por acercar iniciativas de promoción económica y turística a los municipios de la provincia.

Asimismo, ha invitado a comerciantes y establecimientos locales a sumarse a esta celebración, que se desarrollará en espacios como el Paseo Colón, el Paseo Juan Carlos I y la Plaza de las Palomas, y ha subrayado la importancia de apoyar el comercio de proximidad frente a la globalización, poniendo en valor la identidad y los productos de Quintanar y de toda la comarca.

Gastronomía y desarrollo para toda la provincia Con este nuevo modelo, la Diputación pretende llevar la actividad turística y gastronómica a diferentes localidades, favorecer la llegada de visitantes fuera de los periodos de mayor afluencia y generar nuevas oportunidades para productores, hosteleros y empresas.

"Toledo tiene recursos gastronómicos, culturales y patrimoniales para atraer visitantes todo el año. Queremos aprovecharlos", ha asegurado Romera, destacando que la celebración de esta primera feria en diciembre permitirá contribuir a la dinamización económica y turística de la comarca.

Las ferias comarcales mantendrán una identidad común bajo la marca "Sabor Toledo", pero cada una incorporará los productos, las tradiciones y las singularidades del territorio en el que se celebre.

La Diputación y Fedeto trabajarán junto a los ayuntamientos para extender progresivamente este modelo a otras comarcas, con un calendario abierto que se adaptará a las características y posibilidades de cada municipio y que se dará a conocer en Fitur 2027, según ha avanzado el vicepresidente.