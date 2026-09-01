Diputación Toledo reparte casi 20.000 litros de agua a municipios de Mancomunidad del Pusa con abastecimiento afectado

La Diputación de Toledo reparte casi 20.000 litros de agua en los municipios afectados por los problemas de abastecimiento de la Mancomunidad del Pusa. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Conservación Vial y Parque Móvil de la Diputación de Toledo, Pedro Díaz, ha visitado los municipios afectados por los problemas de abastecimiento de la Mancomunidad del Pusa, donde la Institución provincial ha distribuido 19.800 litros de agua potable para garantizar el acceso a este recurso básico a los vecinos ante las dificultades existentes para el consumo del agua de la red.

En concreto, la Diputación de Toledo ha movilizado 33 palés con 120 garrafas cada uno, lo que supone un total de 3.960 garrafas de cinco litros de agua, que se han distribuido en La Pueblanueva, San Bartolomé de las Abiertas, San Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa, Los Navalmorales, Villarejo de Montalbán, Retamoso de la Jara y Espinoso del Rey, según ha informado la Corporación provincial en nota de prensa.

Durante su visita, Pedro Díaz ha podido comprobar personalmente cómo se ha desarrollado el reparto y conocer de primera mano las necesidades de los ayuntamientos y de los vecinos ante una situación que vuelve a afectar a distintos municipios de la zona.

El diputado ha destacado que "la Diputación de Toledo vuelve a estar donde tiene que estar, al lado de nuestros pueblos y de nuestros vecinos, respondiendo de forma rápida cuando surge una necesidad tan básica y esencial como disponer de agua potable".

En este sentido, ha recordado que no es la primera vez que la Diputación tiene que movilizar recursos para garantizar el suministro de agua potable en municipios de la provincia, como ya ocurrió en anteriores ocasiones ante situaciones similares.

"Cuando un municipio de nuestra provincia necesita ayuda, y especialmente cuando hablamos de nuestros pueblos más pequeños y del medio rural, la Diputación no mira hacia otro lado. Nuestra prioridad es el bienestar de los vecinos y colaborar con los ayuntamientos para que puedan seguir prestando servicios esenciales", ha señalado.

NECESIDAD DE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA

Asimismo, ha lamentado que los municipios de la Mancomunidad del Pusa vuelvan a encontrarse ante un problema de abastecimiento que se viene repitiendo desde hace años, especialmente durante los meses de verano, sin que hasta el momento se haya conseguido poner en marcha una solución estructural que evite que los vecinos tengan que afrontar periódicamente situaciones de este tipo.

En este sentido, el diputado provincial ha recordado que el abastecimiento de agua no es una competencia provincial y ha reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha que las actuaciones anunciadas se traduzcan cuanto antes en una solución definitiva, evitando que los ayuntamientos y sus vecinos tengan que enfrentarse verano tras verano a las mismas dificultades.

"La Diputación va a seguir ayudando siempre que sea necesario, pero lo que los vecinos de estos municipios necesitan no son soluciones provisionales cada verano. Necesitan que se acometan las actuaciones hidráulicas necesarias para garantizar de una vez por todas un suministro de agua en condiciones y evitar que este problema siga repitiéndose", ha asegurado.