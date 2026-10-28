Las diputaciones de C-LM muestran sus condolencias y consternación por el siniestro ferroviario

Accidente.- Ingeniero de Caminos tilda de "disparate" el choque en Urda: "Era impensable hasta este momento" - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las diputaciones de Castilla-La Mancha han mostrado este miércoles su pesar y consternación por el accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda, al tiempo que han mandado sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

En señal de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familias, la Diputación de Albacete ha suspendido las agendas públicas de sus representantes, sumándose al duelo y la conmoción que embargan al conjunto del país, ha informado la Diputación en nota de prensa.

En nombre de toda la Corporación, su presidente, Santi Cabañero, traslada el cariño y las condolencias de la provincia de Albacete a las familias de las personas fallecidas, así como sus deseos de pronta recuperación a quienes han resultado heridas.

Desde la Diputación se hace extensivo el reconocimiento a los equipos de emergencias, profesionales sanitarios, fuerzas de seguridad y todas las personas movilizadas para atender a las víctimas y a sus seres queridos. Equipos entre los que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la tragedia, hay efectivos del propio Servicio Especial de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la institución.

Desde la provincia de Albacete, la Diputación se une al dolor de toda España, en un duro momento marcado por el respeto, la respuesta pública y la unidad.

"MÁXIMA PREOCUPACIÓN"

De su lado, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha expresado su absoluta consternación y máxima preocupación por el accidente ferroviario. Así, ha trasladado, en nombre de la Institución provincial, su más profunda solidaridad y cercanía a las víctimas y sus familiares en unos momentos especialmente dolorosos.

Valverde, que permanece pendiente de la evolución de los acontecimientos, ha manifestado su profundo pesar por las consecuencias de este trágico accidente y ha querido hacer llegar un mensaje de apoyo, afecto y solidaridad a todas las personas afectadas, especialmente a las familias que atraviesan momentos de enorme incertidumbre y sufrimiento.

El presidente de la Diputación ha explicado que el Consorcio Contra Incendios y Salvamento ha enviado tres dotaciones integradas por 10 profesionales del los parques de Ciudad Real y de Alcázar de San Juan.

Además, ha ofrecido la plena colaboración de la Institución provincial a los responsables del dispositivo de emergencias de Castilla-La Mancha, con el objetivo de facilitar cuantos medios materiales, maquinaria, herramientas o equipamientos puedan resultar útiles para atender las necesidades que se planteen sobre el terreno.

En este sentido, ha manifestado que la Diputación de Ciudad Real está a disposición de los responsables del operativo para prestar toda la ayuda que se requiera, dentro de sus posibilidades y competencias, con el propósito de contribuir a una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante una emergencia de esta magnitud.

Por otro lado, ha trasladado su reconocimiento a los profesionales de los servicios de emergencia, sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad y voluntarios que participan en el dispositivo, por el esfuerzo que están realizando en unas circunstancias de extraordinaria dificultad.

NÚMERO DE EFECTIVOS

Por su parte, la Diputación de Cuenca ha reforzado el número de efectivos del parque de bomberos de Tarancón con el objetivo de atender a las emergencias que pudieran surgir en la provincia vecina de Toledo. Esto se ha llevado a cabo debido a que los bomberos de la Diputación de Toledo se han trasladado para colaborar en las labores de rescate tras el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en el entorno de la estación de Urda.

El diputado del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Rodrigo Molina, ha explicado que los bomberos provinciales están preparados para ampliar su colaboración si fuera necesario. Además, ha reiterado la importancia de que los servicios estén donde son necesarios ante situaciones de emergencia como la que ha acontecido esta mañana.

Por otro lado, el pleno ordinario que se estaba celebrando esta misma mañana en la Institución provincial ha finalizado antes de tiempo tras conocerse la gravedad del accidente. El presidente, Álvaro Martínez Chana, ha manifestado que este tipo de noticias son "un golpe tremendo que te deja el corazón helado" y ha indicado que habrá ocasión de hablar de las cuestiones que hayan quedado pendientes más adelante.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha suspendido su agenda institucional y se ha desplazado al lugar del accidente ferroviario ocurrido en Urda para conocer de primera mano la situación.

Cedillo ha puesto a disposición de los servicios de emergencia todos los medios y recursos necesarios de la Diputación de Toledo para colaborar en las labores de atención y asistencia.

Siete dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo, procedentes de los parques de Toledo, Orgaz, Villacañas, Illescas y Talavera de la Reina, trabajan en el lugar de los hechos.