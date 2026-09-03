Una diputada del PP es expulsada del pleno de las Cortes de C-LM por no ceñirse al orden del día y hablar de Ceuta

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido - CORTES C-LM

TOLEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha expulsado este jueves a la diputada regional del PP Itziar Asenjo del salón de plenos por no ceñirse al orden del día e insistir en hablar sobre la crisis que vive la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada de más de 70.000 personas los pasados 30 y 31 de julio.

Esta expulsión se ha producido en el tercer punto del orden del día, donde los diputados debían debatir sobre las medidas adoptadas por el Gobierno regional respecto de la planificación, ordenación y protección de los recursos hídricos de la Comunidad Autónoma.

"Hoy considero que mi obligación, tanto política como moral, es hablar de Ceuta, y desde luego hemos intentado previamente hacerlo dentro de los cauces parlamentarios pero ustedes lo impidieron. Impidieron que se debatiera sobre Ceuta y vetaron este debate", ha afeado la parlamentaria 'popular'.

Y lo que desde el Partido Popular "no vamos a permitir y no vamos a aceptar" --ha añadido la 'popular'-- es que "utilicen" esa mayoría, primero, para impedir que Ceuta entrara en este orden del día y, segundo, que "como no está en el orden del día, tampoco se debata sobre ello".

"Considero que no podemos seguir aquí debatiendo el orden del día como si nada estuviera ocurriendo en este país", ha insistido la parlamentaria del PP, quien se ha negado a actuar "como si nada pasara".

Según ha dicho, "mientras nosotros estamos aquí tranquilamente sentados viendo cómo pasa el pleno, viendo cómo pasa el día, hay muchísimas familias en Ceuta que están muy preocupadas, hay padres y madres que están completamente asustados, hay ciudadanos que se sienten totalmente inseguros, los servicios públicos están colapsados, les cuesta llevar a sus hijos al pediatra y no saben si van a poder empezar el colegio de una forma normal".

Tras estas palabras, el presidente de las Cortes ha llamado a la cuestión a la diputada y le ha advertido hasta en tres ocasiones para que se ciñera al tema de debate. Sin embargo, la parlamentaria del PP ha continuado hablando sobre Ceuta, por lo que Bellido le ha retirado la palabra y le ha rogado que abandonara la tribuna de oradores.

Bellido ha asegurado que él no va permitir que se haga lo que pasa en el Congreso de los Diputados y en otros parlamentos "donde no se respeta al Parlamento". "Usted ha sido llamada por tercera vez a la cuestión, no ha cumplido lo que se le ha pedido, no ha cumplido las reglas que nos hemos dado y usted tiene que abandonar inmediatamente la tribuna de oradores", ha ordenado el presidente de las Cortes.

"Su obligación como diputada es ceñirse a la cuestión. Ha habido un debate anterior donde se le ha permitido a su portavoz intervenir durante 15 minutos sobre una cuestión ajena y no vamos a hablar durante todo el pleno de lo que ustedes quieran porque hay otros grupos parlamentarios que traen asuntos al pleno y que, por tanto, merecen respeto", ha aseverado Bellido.

Tras ser expulsada la diputada del PP, ha tomado la palabra el diputado socialista Ángel Tomás Godoy, quien ha calificado de "espectáculo absolutamente bochornoso" lo sucedido, algo que, a su juicio, "lleva buscando el Partido Popular esta mañana".

De este modo, ha acusado a los 'populares' de "utilizar" una vez más las instituciones. "Donde se tenía que hablar de menores han decidido hablar de otra cosa y en un debate donde se habla de agua pues han decidido también hablar de otra cosa. Esto es el Partido Popular de Castilla-La Mancha, seguramente el PP más extremista de toda España", ha censurado.