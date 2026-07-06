La Dirección del Hospital de Toledo garantiza la atención sanitaria adaptando sus recursos a la demanda asistencial

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Afirma que incorporar médicos de otras áreas a Urgencias es una "medida excepcional" mientras haya dificultades para cubrir sustituciones

Señala que en los últimos 15 días se han atendido un total de 8.347 pacientes con una tasa de ingresos del 13,47% TOLEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo garantiza la atención sanitaria adaptando de forma permanente los recursos humanos y organizativos a la demanda asistencial, con el objetivo de ofrecer una atención continua, segura y de calidad.

En los últimos quince días, el Servicio de Urgencias ha atendido a 8.347 pacientes, de los que se ha indicado el ingreso hospitalario al 13,47%, incluso algunos días esa tasa ha alcanzado el 16%, dato que refleja la elevada actividad asistencial que registra el centro y su capacidad para dar respuesta a las necesidades de la población, informa la Junta en nota de prensa.

Según añade, el Servicio de Urgencias registra una demanda asistencial "que presenta variaciones en función de múltiples factores, sobre todo una mayor afluencia de pacientes crónicos de edad avanzada con agravamiento de patologías respiratorias y cardíacas, perfiles clínicos que presentan una mayor complejidad asistencial".

En este contexto, la Dirección apunta que el hospital adapta de manera continua sus recursos humanos y organizativos para ofrecer la mejor respuesta posible, priorizando siempre la atención de los pacientes con mayor gravedad.

La Dirección afirma que "es plenamente consciente" de que, en determinados momentos de elevada presión asistencial, pueden producirse tiempos de espera superiores a los deseables, como consecuencia del incremento de la demanda.

Así, afirma que con el objetivo de garantizar la continuidad de la asistencia, el Hospital Universitario de Toledo ha adoptado una medida organizativa de carácter temporal para reforzar el Servicio de Urgencias con facultativos especialistas de otras áreas asistenciales durante el periodo de sustitución de profesionales del propio servicio.

Los profesionales son facultativos de 8 especialidades médicas, de las 52 existentes en el Complejo, que atenderán a pacientes con patologías propias de su ámbito de competencia profesional, respetando en todo momento las competencias de cada especialidad. "Esta reorganización se ha diseñado garantizando la capacitación de los profesionales implicados y preservando la seguridad clínica de los pacientes", añade.

La Dirección del hospital tiene la obligación de adoptar las medidas organizativas necesarias "para asegurar una asistencia sanitaria efectiva, continua, segura y de calidad". "La incorporación temporal de especialistas de otras áreas constituye una medida excepcional, proporcionada y suficientemente motivada por la necesidad de mantener la asistencia a la ciudadanía mientras persistan las dificultades para la cobertura de sustituciones".

En cuanto a la hospitalización, señala que el Hospital Universitario de Toledo aplica, como cada periodo estival, medidas de planificación y reorganización de la actividad asistencial para adecuar los recursos disponibles a las necesidades de cada momento, garantizando en todo caso la atención a los pacientes y la seguridad asistencial.

Asimismo, apunta que el Hospital Universitario de Toledo mantiene un seguimiento "permanente" de la actividad del Servicio de Urgencias. "La Gerencia celebra diariamente reuniones de coordinación en las que participan profesionales del Servicio de Urgencias, responsables de distintas especialidades y miembros del equipo directivo para analizar la evolución de la ocupación hospitalaria, la presión asistencial y las necesidades organizativas, adoptando las medidas que resulten necesarias en función de la situación de cada jornada".

Además, añade que a lo largo del año se han ido implementando de forma continua medidas organizativas y de mejora asistencial en el que se han implicado profesionales de todas las categorías.

Finalmente, la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo quiere reconocer y agradecer expresamente el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de los profesionales del Servicio de Urgencias, de las unidades de hospitalización y del conjunto de servicios implicados, cuyo trabajo diario permite mantener la calidad y la seguridad de la atención sanitaria en un contexto especialmente exigente.