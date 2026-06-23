Director general de la Policía inaugura la nueva Oficina de Documentación de Almansa, servicio "de los mejor valorados"

El irector general de la Policía, Francisco Pardo, inaugura la nueva Oficina de Documentación de Almansa. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS

ALBACETE, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha inaugurado este martes la nueva Oficina de Documentación de Almansa (Albacete), loando un servicio de la Policía Nacional que es "de los mejor valorados" por los ciudadanos.

"Cada día 40.000 ciudadanos y ciudadanas españoles pasan por las oficinas de documentación. Cada año se presta este servicio público a cerca de 11 millones", ha significado Pardo, en un acto en el que ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; la alcaldesa del municipio, Pilar Callado; y el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, entre otras autoridades.

Aunque a la Policía Nacional se la conoce sobre todo por la lucha contra el delito y el trabajo que hace "protegiendo derechos y libertades", a veces se desconoce la labor de servicio público que se hace en otros ámbitos, como el hecho de que este cuerpo viene emitiendo "documentos de identidad y documentos de viaje desde hace la friolera de 202 años en España".

En este sentido, ha destacado también la modernización que se ha producido en el servicio, que ha alcanzado "un nivel de excelencia en la expedición de DNIs y pasaportes" cuando hace ocho años esto era "un problema, porque no contábamos con los elementos y con el impulso modernizador que se le ha dado en este tiempo".

De otro lado, ha comentado que "España es uno de los países más seguros del mundo y creo que esto tiene que ver con el trabajo de todos los operadores de seguridad, con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la Fiscalía, con el trabajo de la judicatura, con las policías locales", en definitiva, "fruto del esfuerzo colectivo".

Pardo ha subrayado que "más de 76.000 policías trabajan todos los días para que España siga siendo uno de los países más seguros del mundo", poniendo en valor el compromiso permanente con la ciudadanía.

Y lo ha querido hacer cuando "a veces se producen juicios que no son correctos y la Policía Nacional, los policías nacionales, son sobre todo grandes profesionales comprometidos con el cumplimiento de la ley y que están haciendo un trabajo extraordinario al servicio de los ciudadanos".

Durante su intervención, Pardo Piqueras también ha avanzado que actualmente más de 1.700.000 personas se han registrado en la aplicación MiDNI, un "logro" que se enmarca dentro del Plan de Identidad Digital, "un plan estratégico que busca construir una Administración más eficiente, accesible y cercana a la ciudadanía de a pie", ha señalado.

"Cada documento que la Policía Nacional expide (un DNI, un pasaporte o una Tarjeta de Identidad de Extranjero) es un elemento clave e indispensable para la vida diaria cotidiana; porque permite el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación o la posibilidad de trabajar y viajar", ha afirmado el director general.

MEJORA REAL

La alcaldesa de Almansa, Pilar Callado, ha iniciado el turno de intervenciones agradeciendo el trabajo conjunto de las distintas instituciones para que este proyecto vea la luz, y señalando que en el caso de la Diputación su ayuda fue "fundamental" para asumir el coste del equipamiento de esta oficina "en un momento especialmente complicado económicamente para el desarrollo de este proyecto".

Ha incidido en que supondrá una "mejora real" para la vida de la ciudadanía al tratarse de un servicio "muy demandado, útil y cercano" que evitará desplazamientos y facilitará "numerosos trámites" para los habitantes de Almansa y comarca.

Ubicada en la lonja, uno de los edificios más emblemáticos de la localidad --que ocupó el antiguo Ayuntamiento--, la alcaldesa ha indicado que no solo se inaugura una oficina sino "un servicio que mejora la vida de las personas, acerca la Administración a la ciudadanía y responde a una demanda largamente esperada".

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha señalado que esta nueva unidad "abre una ventana nueva a la ciudadanía" y ha subrayado que no se trata sólo de hablar de documentación o de papeles, sino de cuestiones esenciales en la vida cotidiana de las personas.

"Cuando alguien tiene que viajar, trabajar o regularizar su situación, lo importante es que pueda contar con una oficina cercana para recibir esos servicios sin grandes desplazamientos", ha afirmado.

Según ha informado la Diputación en nota de prensa, ha manifestado que "se trata de hacer que los servicios estén más cerca y, por tanto, sean más eficientes. Estas cosas dan derechos de ciudadanía y por eso trabajamos cada día".

CUATRO PUESTOS DE EXPEDICIÓN

Por su parte, la jefa de la División de Documentación de la Policía Nacional ha explicado que la nueva unidad prestará servicio a más de 24.000 habitantes de Almansa y a más de 65.000 personas de su área de influencia.

Ha detallado que contará con cuatro puestos de expedición, tres de ellos destinados a DNI, uno a pasaporte y uno a TIE, con horario de lunes a viernes por la mañana.

Además, ha resaltado que la unidad permitirá una atención "más próxima, más rápida y más eficiente", reduciendo tiempos de espera y costes para la ciudadanía, especialmente para personas mayores, familias o personas con movilidad reducida.

También ha apuntado que, antes de esta apertura permanente, los vehículos integrales de documentación Bidoc habían expedido 518 documentos en 18 visitas a Almansa, mientras que esta nueva unidad fija ya ha tramitado, en sus primeros días de actividad, 126 DNI y 26 pasaportes.

La comisaria principal ha incidido además en el papel del DNI como herramienta de identidad digital y acceso a la administración electrónica, así como en la importancia de la seguridad documental para prevenir el fraude y la usurpación de identidad.

"La protección de la identidad es un elemento esencial de la seguridad pública", ha señalado, destacando que cada documento expedido con garantías contribuye a fortalecer la seguridad del conjunto de la sociedad, ha concluido.

VISITA A LAS INSTALACIONES

Además de los intervinientes, al acto ha acudido el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido y el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández.

Tras el acto institucional, las autoridades se han desplazado hasta las dependencias de la nueva Unidad de Documentación, ubicadas en el Pasaje Coronel Arteaga, donde han visitado las instalaciones junto al jefe de la unidad, el subinspector Alberto Fernández Ruiz, y han conversado con el personal y con la ciudadanía presente.

La nueva oficina de Documentación de Almansa ocupa unos cien metros cuadrados del antiguo Ayuntamiento de la localidad, con el objetivo de proporcionar una respuesta adecuada a las necesidades de toda la comarca. Con cuatro puestos de expedición de última generación, es una unidad atendida por un equipo de nueve profesionales: cinco miembros de la Policía Nacional pertenecientes a las escalas de Subinspección y Básica y cuatro funcionarios de los cuerpos generales de la Administración.