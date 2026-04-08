La directora de Unrwa en España expone en Cuenca la "situación absolutamente inhumana" que sufre la población de Gaza

La directora en España de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Raquel Martí, ha participado en un seminario en la facultad de Trabajo Social de Cuenca. - UCLM

CUENCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora en España de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa), Raquel Martí, ha participado en un seminario en la Facultad de Trabajo Social de Cuenca para exponer ante el alumnado la foto actual del conflicto en Oriente Medio y cómo "se están violando los derechos humanos" en el territorio.

Martí ha calificado de "buena noticia" el alto el fuego de dos semanas en Irán, "pero desafortunadamente, esto no incluye ni Líbano ni Gaza y Cisjordania, donde Israel ha matado a más de 700 personas y sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria".

En concreto, apunta que la situación de Gaza "es absolutamente inhumana". Allí la población "solo está recibiendo el 50% de las calorías diarias necesarias para sobrevivir, el sistema hospitalario está al borde del colapso y 1.700.000 personas siguen desplazadas".

Mientras, en Cisjordania "no para de aumentar la violencia, sobre todo la ejercida por los colonos, que asesinan a la población palestina y destruyen sus propiedades". Martí ha añadido a esta situación la instauración de la pena de muerte para los palestinos.

Finalmente, en Líbano, la directora de Unrwa ha señalado que "Israel está llevando a cabo el mismo modus operandi, desplazando forzosamente a la población, arrasando a los pueblos del sur para anexionarse esa zona, bombardeando de forma masiva zonas civiles densamente pobladas e infraestructuras, atacando hospitales e impidiendo la entrada de ayuda humanitaria".

Todo ello es, en su opinión, "una violación del derecho infernacional flagrante" y ante esta situación, Unrwa pide un alto en fuego para toda la región y a Israel "que facilite la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, que deje de permitir la violencia de los colonos y el ejército israelí contra la población palestina y que deje de bombardear Líbano, donde ahora mismo la situación es muy acuciante".

Martí ha llevado al alumnado de la UCLM en Cuenca el testimonio de los trabajadores en Gaza de Unrwa, "que están igualmente desplazados, porque han bombardeado sus casas y viven en tiendas de campaña".

La agencia también ha abierto refugios en Líbano para acoger a la población no solo de Palestina, sino libanesa y de Siria y Martí ha recriminado a la comunidad internacional "que permitiera que se atacara de esta forma una agencia de Naciones Unidas".

En este conflicto, hasta 391 compañeros de Unrwa han sido asesinados por Israel en Gaza. A pesar de todo, la agencia sigue en el territorio, trabajando en "infraestructuras derruidas" e intentando, entre otras cosas, recuperar el sistema educativo "en escuelas donde los muros y los techos están agujereados".

"Esto es producto de que la comunidad internacional haya permitido que Israel violara el derecho internacional humanitario sin ningún tipo de consecuencia y en Líbano están repitiendo el mismo patrón: atacando ambulancias, hospitales, escuelas y zonas civiles", ha insistido. "La universidad no puede ser insensible a lo que está ocurriendo", ha añadido.

Por su parte, el director del seminario, Emilio José Gómez Ciriano, ha asegurado que con este evento la UCLM "da un paso al frente" y se posiciona en este momento "en el que los derechos humanos están siendo vulnerados y la universidad no puede ser una burbuja académica que sea insensible a lo que está sucediendo".

La idea de este curso es hacer reflexionar al alumnado "y que pueda tener una mirada crítica que les permita ser ciudadanos y ciudadanas conscientes y responsables en la sociedad.

Esta es la primera parte del seminario. En esta primera parte de la jornada, dedicada la situación en Palestina, además de la intervención de Martí se ha proyectado el documental 'No odiaré' que muestra "la resiliencia ante las situaciones de violencia que sufre la población palestina" y se ha conectado en directo con una profesional que trabaja en el territorio para explicar cómo afecta la guerra a la salud mental de la población La segunda parte de este seminario se celebrará el próximo 13 de abril, estará enfocada al ámbito de la migración y contará con profesionales del tercer sector de Cuenca que reflexionarán sobre el proceso de acogida e integración.

En esta primera sesión también ha estado presente Juan Ramón de Páramo, director de la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha recordado que esta entidad "tiene el compromiso de sensibilizar a los alumnos en la Agenda 2030 y uno de los elementos fundamentales es la defensa de los derechos humanos y la gestión pacífica de los conflictos".

En su opinión, "la universidad no puede ser simplemente una asamblea de deliberación y de debate, sino también "de compromiso social con el entorno que nos rodea".

Finalmente, ha intervenido el vicerrector de Deporte, Cultura y Compromiso Social del Campus de Cuenca, César Sánchez, que ha incidido en que la universidad "tiene el arma más poderosa, que es el conocimiento y la investigación" y deben aprovecharla para trasladar estas "dosis de realidad" a unos estudiantes "que deben ser los líderes del mañana".