Una discusión entre dos familias con más de 20 personas implicadas en Toledo se salda sin heridos

TOLEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una discusión entre dos familias con más de 20 personas implicadas, ocurrida en la calle Río Valdeyernos del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, se ha saldado sin heridos.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se recibió a las 19.46 horas de este lunes.

Hasta el lugar acudieron diversas dotaciones de Policía Local y Nacional y una UVI en preventivo, que finalmente no tuvo que actuar.