Una discusión entre dos personas en Illescas se salda con un varón herido por arma blanca

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 47 años de edad ha resultado herido tras ser agredido por otra persona en el transcurso de una discusión en la calle Estanque de Illescas, Toledo.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que los hechos tuvieron sobre las 0.47 horas de este lunes.

Hasta la calle Estanque del municipio toledano se desplazó una UVI, que atendió en un primer momento al herido, que posteriormente fue traslado por una ambulancia de soporte vital al Hospital Universitario de Toledo. En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.