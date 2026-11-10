A disposición judicial las dos personas detenidas en relación con la muerte de un hombre en Albacete

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE, 10 Nov. (EUORPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han sido puestos a disposición judicial, tras ser detenidos por su relación con la muerte de un hombre la madrugada del pasado domingo en una vivienda de Albacete.

Los detenidos han declarado ante la jueza titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete, en funciones de guardia, tal y como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).

Tras tomarles declaración, se ha decretado para la mujer prisión provisional comunicada y sin fianza; y para el hombre libertad provisional con la medida cautelar de obligación de comparecencia ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Ambos están imputados de manera provisional como presuntos autores de un delito de homicidio. Imputación que es provisional y que se tendrá que concretar, en todo caso, a expensas del resultado de la investigación judicial.

Será la magistrada titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete la encargada de instruir las diligencias previas abiertas, al ser competente por fecha de los hechos.

El procedimiento judicial se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario.

Los hechos ocurrieron sobre las 4.27 horas de este domingo, en una vivienda situada en la Plaza Ave María de Albacete capital. La Policía detuvo a una mujer y al hijo del hombre de 55 años que perdió la vida --en el Hospital General Universitario de Albacete-- tras sufrir una agresión con arma de fuego, tal y como confirmaron a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha.